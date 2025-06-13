'Печально, но для нас он герой': на фронте в Украине погиб доброволец из Нидерландов. Фото

На войне в Украине погиб 28-летний доброволец из Нидерландов. Он уроженец села Ньюланд, что в муниципалитете Вейфхеренланден, провинция Утрехт. Он поехал в Украину, чтобы бороться за справедливость.

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Об этом сообщает издание AD. Его гибель подтвердили родственники и Министерство иностранных дел Нидерландов. По словам близких, он погиб в начале июня. Как именно – до сих пор неизвестно.

"Мы общаемся с семьей и оказываем консульскую помощь. Но из-за войны возможности очень ограничены", – прокомментировал представитель МИД.

Родные говорят, что мужчина поехал в Украину еще в 2022 году – "бороться с несправедливостью и защищать демократические ценности". Его имя решили не называть, ведь опасаются за безопасность семьи.

"Мы знаем, что многие люди имеют свое мнение по этому поводу. Он поехал в Украину бороться с несправедливостью и бороться за демократические ценности. Нам очень грустно, но для нас он герой. Он хотел взять на себя обязательства перед Украиной и не имел ничего взамен. Мы всегда уважали его выбор!" – говорится в заявлении семьи.

По неподтвержденным сообщениям в пророссийских Telegram-каналах, он обучал украинских гражданских военному делу. В МИД Нидерландов эту информацию не подтвердили.

Известно, что в конце прошлого года и в начале этого он возвращался в Нидерланды, чтобы ухаживать за тяжелобольным отцом и был на его похоронах.

Родные говорят, что он с самого начала действовал анонимно и хотел оставаться в тени.

"Он всегда делал все, чтобы сохранить все максимально приватным, на случай, если это произойдет. Мы хотим уважать это желание", – рассказали родственники.

Мэр муниципалитета Вейфхеренланден Шйорс Фрелих выразил соболезнования.

"Ужасное сообщение, которое приближает войну еще больше, чем она уже была. Я не могу не пожелать семье много сил", – отметил городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на войне погиб молодой доброволец Шан-Ле Кернс из Новой Зеландии. Он два года спасал раненых с поля боя и заботился о менее опытных воинах из эвакуационного подразделения, которые были в его подчинении.

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