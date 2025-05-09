Самый полезный и вкусный "зеленый" салат с оригинальным соусом: есть можно каждый день

Салаты лучше всего готовить из сезонных, полезных и вкусных овощей. Весной идеально подойдут для салатов свежие огурцы, редиска, зеленый лук, помидоры. А также очень вкусно будет, если заправить салат не майонезом, а маслом, сметаной, йогуртом, песто.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого и полезного "зеленого" салата, с легким соусом.

Ингредиенты:

Салат Айсберг

Огурец – 1 шт.

Зеленый лук – по вкусу

Заправка:

Йогурт натуральный – 250 мл

Укроп – пучок

Шпинат – 50 г

Авокадо – 1 шт.

Сок лайма – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте салат, отделить листья и измельчить его. Огурец нарезать на мелкие кубики. Нарезать лук и добавить к салату.

2. Соус: в блендере перебить до однородности все ингредиенты.

3. Влить заправку к салату и тщательно все смешать.

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