УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый полезный и вкусный "зеленый" салат с оригинальным соусом: есть можно каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,3 т.
Рецепт салата

Салаты лучше всего готовить из сезонных, полезных и вкусных овощей. Весной идеально подойдут для салатов свежие огурцы, редиска, зеленый лук, помидоры. А также очень вкусно будет, если заправить салат не майонезом, а маслом, сметаной, йогуртом, песто.

Видео дня
Вкусный салат с полезным соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого и полезного "зеленого" салата, с легким соусом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Салат Айсберг
  • Огурец – 1 шт.
  • Зеленый лук – по вкусу

Заправка:

  • Йогурт натуральный – 250 мл
  • Укроп – пучок
  • Шпинат – 50 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Сок лайма – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте салат, отделить листья и измельчить его. Огурец нарезать на мелкие кубики. Нарезать лук и добавить к салату.

Айсберг для салата

2. Соус: в блендере перебить до однородности все ингредиенты.

Соус для салата

3. Влить заправку к салату и тщательно все смешать.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: