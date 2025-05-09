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Самый полезный и вкусный "зеленый" салат с оригинальным соусом: есть можно каждый день
Салаты лучше всего готовить из сезонных, полезных и вкусных овощей. Весной идеально подойдут для салатов свежие огурцы, редиска, зеленый лук, помидоры. А также очень вкусно будет, если заправить салат не майонезом, а маслом, сметаной, йогуртом, песто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого и полезного "зеленого" салата, с легким соусом.
Ингредиенты:
- Салат Айсберг
- Огурец – 1 шт.
- Зеленый лук – по вкусу
Заправка:
- Йогурт натуральный – 250 мл
- Укроп – пучок
- Шпинат – 50 г
- Авокадо – 1 шт.
- Сок лайма – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте салат, отделить листья и измельчить его. Огурец нарезать на мелкие кубики. Нарезать лук и добавить к салату.
2. Соус: в блендере перебить до однородности все ингредиенты.
3. Влить заправку к салату и тщательно все смешать.
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