Самое удачное тесто для домашней пиццы: рассказываем, как правильно приготовить
Домашние пиццы можно готовить практически из любого теста, а также и просто из лаваша. Именно от теста зависит вкус и структура пиццы. А вот начинка для этого блюда может быть любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней пиццы на дрожжевом тесте.
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 200 мл теплой воды
- 6 г дрожжей
- 1 ч.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 2 ст.л. оливкового или подсолнечного масла
Способ приготовления:
1. Соединяем муку и соль, отдельно соединяем воду, сахар и дрожжи. Соединяем вместе сухие и влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто и в конце добавляем оливковое масло. Вымешиваем его 5 минут до гладкости и оставляем на 1 час.
2. Делим тесто на 2 части, каждую раскатываем, формируем бортики, выкладываем любимую начинку и оставляем подойти на 15-20 минут.
3. Выпекаем при 200С до 20 минут.
Приятного аппетита!
