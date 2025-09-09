Самое удачное тесто для домашней пиццы: рассказываем, как правильно приготовить

Домашние пиццы можно готовить практически из любого теста, а также и просто из лаваша. Именно от теста зависит вкус и структура пиццы. А вот начинка для этого блюда может быть любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней пиццы на дрожжевом тесте.

Ингредиенты:

350 г муки

200 мл теплой воды

6 г дрожжей

1 ч.л. сахара

1/2 ч.л. соли

2 ст.л. оливкового или подсолнечного масла

Способ приготовления:

1. Соединяем муку и соль, отдельно соединяем воду, сахар и дрожжи. Соединяем вместе сухие и влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто и в конце добавляем оливковое масло. Вымешиваем его 5 минут до гладкости и оставляем на 1 час.

2. Делим тесто на 2 части, каждую раскатываем, формируем бортики, выкладываем любимую начинку и оставляем подойти на 15-20 минут.

3. Выпекаем при 200С до 20 минут.

Приятного аппетита!

