Самое мистическое озеро Украины: где оно расположено и какими легендами овеяно. Фото

Синевир – это самое большое озеро Украинских Карпат, его ещё называют "Морским глазом", "Глазом дьявола", украинским Лох-Нессом и Синевирской черепахой. Сегодня озеро Синевир является одним из самых популярных мест среди туристов не только из Украины, но и из других стран мира.

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Привлекает посетителей не только невероятная красота гор, но и множество легенд, которыми окутано озеро. OBOZ.UA рассказывает, где расположено озеро и какие легенды существуют вокруг него на протяжении веков.

Самое большое озеро Карпат

Синевир является самым большим озером Украинских Карпат, оно расположено на территории Хустского района Закарпатской области. Площадь его поверхности составляет 7 гектаров, средняя глубина – 8-10 метров, а максимальная глубина достигает 24 метров. Озеро входит в состав Национального природного парка "Синевир".

Откуда происходит название

Существует легенда, что название озера образовалось от слез девушки Синь –, дочери графа, который приказал убить ее возлюбленного, пастуха Вира. Так возникло название Синьвир, которое впоследствии превратилось в Синевир.

На берегу озера можно увидеть деревянные скульптуры, изображающие влюбленную пару – Синь – именно о ней и идет речь в легенде.

Легенды об озере

Озеро Синевир окутано множеством легенд, которые существуют уже много веков.

Так, одна из них связана с возникновением озера. Легенда рассказывает о могучем богатыре Синевире, который вместе с братьями жил в горах тихой жизнью. Однажды нечистая сила погубила почти всю его семью, у него осталась только дочь, но и ее затянуло на дно страшное болото Молочар. От горя мужчина решил забросать это место камнями и бросал до тех пор, пока наружу не просочилась чистая вода, которая и образовала озеро.

Люди также верят, что Синевир не имеет дна, и поэтому, если нырнуть в озеро, можно всплыть аж на другой стороне планеты.

На середине озера есть остров, который то появляется, то исчезает. Ученые считают, что люди говорят о большом камне, который с высоты внешне похож на зрачок глаза. Из-за него и называют Синевир Морским Оком.

Также считается, что у Синевира есть свое "лох-несское чудовище". Некоторые туристы утверждали, что во время ночных посиделок у озера видели необычное существо, похожее на гигантскую черепаху.

Иногда туристы, приезжающие на это озеро, рассказывают о странных ощущениях и впечатлениях, что за ними кто-то наблюдает. Местные жители рассказывают об изменении самочувствия у озера: кто-то чувствует прилив сил, другие – наоборот, опустошение.

Сегодня Синевир является одним из самых популярных туристических мест не только для гостей из Украины, но и из других стран мира. Его привлекают своей природной красотой, мистическими историями и необычными впечатлениями, о которых рассказывают туристы и местные жители.

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