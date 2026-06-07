Летний отдых у воды в Украине: куда поехать кроме моря

После начала полномасштабной войны в Украине возможностей для внутреннего туризма с отдыхом у воды существенно уменьшилось. Часть курортов оказались в оккупации, в Одесской области сейчас довольно опасно. Тем не менее, выбор все еще остается немаленьким.

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Большие реки, живописные озера, искусственные водоемы и даже городские пляжи все еще к нашим услугам. Поэтому "УНИАН Туризм" решил собрать лучшие варианты для каждого, кто хочет полежать у воды, искупаться и позаниматься водными видами спорта этим летом.

Днестровский каньон

Это самый большой каньон в Украине и один из крупнейших в Европе. Он тянется через территорию сразу четырех областей – Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой. Вдоль него расположено немало живописных точек. Выбирайте какую-то одну или устройте себе целый тур – на что хватит сил, времени и денег.

В частности, полюбуйтесь панорамой на Залещики, которые можно увидеть даже с противоположного берега – из села Крещатик. Правда, такие места больше подходят для коротких остановок. Хотите чего-то более длительного? Отправляйтесь в путешествие пешим маршрутом или устройте себе сплав по Днестру.

Вдоль реки работают многочисленные детские лагеря, в частности патриотического направления. Кроме этого, регион богат водопадами – среди самых известных Джуринский и Девичьи слезы. Местная природа отличается многообразием флоры и фауны, что делает эту локацию привлекательной для ценителей дикой природы.

И, конечно, настоящей жемчужиной является Каменец-Подольский. Здесь можно устроить себе неплохой городской отдых с интересной исторической программой.

Цены здесь различаются: в Залещиках можно найти жилье примерно за 1500 гривен, тогда как в Каменце-Подольском есть варианты от бюджетных (от 800 грн) до более дорогих – около 3000 грн за ночь.

Горные реки Карпат

Исторически поселения возникали у воды, поэтому большинство туристических мест в Карпатах расположены именно вдоль рек. Среди них Черный Черемош в Верховине, Прут в Яремче и Татарове, Опир в Сколе, Стрый в Прикарпатье – и это лишь часть вариантов.

Карпатские реки подходят для разного отдыха: где-то можно спокойно провести время на берегу и устроить купание, где-то заняться рафтингом или рыбалкой. В любом случае вам обеспечена удивительно красивая природа и чистый воздух.

Выбор жилья для туристов в Карпатах очень широкий. От простых усадеб примерно за 1000 гривен за ночь до дорогих отелей, где стоимость номера может достигать 10 000 гривен.

Термальные курорты Закарпатья

Закарпатье традиционно ассоциируется с термальными источниками. Самые известные локации – Берегово, Косино, Солотвино и Велятино. В то же время существуют и менее популярные места с разным уровнем сервиса – от простых санаториев до современных SPA-комплексов.

Большинство таких объектов предлагают проживание, но их можно посещать и без ночевки. Например, в Косино три часа купания стоят около 1000 гривен, тогда как в более простом комплексе "Жаворонок" в Берегово – около 250 гривен за два часа.

Склоны Днепра

По территории Украины протекает одна из крупнейших рек Европы – величественный Днепр, и возможностей для отдыха его берега предлагают множество. В частности, развитой туристической инфраструктурой могут похвастаться курорты в Киевской и Черкасской областях. В то же время цены здесь часто довольно высокие.

В Стайках под Киевом домики с видом на реку стоят от 5000 гривен за двоих в будний день. Виллы с дополнительными удобствами могут обходиться в 14-20 тысяч гривен за ночь. Рядом расположен Витачев, откуда открываются известные виды на Днепр. В Каневе цены несколько ниже – около 3000 гривен за ночь в домиках у воды. Впрочем, на днепровских склонах можно устроить себе и "дикий" отдых.

Бакота

Затопленное село Бакота в Хмельницкой области, которое часто называют "украинской Атлантидой", относительно недавно стало туристической точкой. Его слабым местом долгое время оставалась инфраструктура: сложный подъезд, ограниченный выбор жилья, нехватка заведений и развлечений.

Сейчас ситуация постепенно улучшается – появляются новые маршруты, развивается сервис. В то же время чрезмерная застройка может испортить уникальность этого места, поэтому определенная "дикость" здесь даже воспринимается как преимущество. Жилье обычно ищут в соседних селах – от простых вариантов за 1500 гривен до более комфортных домиков за несколько тысяч.

Озера Украины

В Украине расположено много озер, но не все пригодны для купания. Например, Синевир является частью национального парка, поэтому там купаться запрещено, а Бребенескул слишком холодный даже летом. Поэтому туда едут ради прогулок среди потрясающих пейзажей.

Впрочем, есть и комфортные для отдыха варианты: Шацкие озера, Белое озеро на Ровенщине, Олешня на Закарпатье, Голубые озера на Черниговщине. Как и в Карпатах, цены на жилье сильно зависят от условий и расположения. Часто более выгодные предложения находятся чуть дальше от воды, поэтому наличие собственного транспорта будет преимуществом.

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