Самая тяжелая зима с начала войны: в ООН выступили с тревожным заявлением о ситуации в Украине

В Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность ситуацией в Украине. Там считают, что зима 2026–2027 годов станет для нашей страны самой тяжелой за всё время полномасштабной агрессии РФ.

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В случае, если Россия продолжит наносить "крайне систематические" удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, не исключена гуманитарная катастрофа, считает администратор Программы развития ООН (ПРООН) Александр Де Кроо. Об этом он заявил в комментарии BBC.

В ПРООН прогнозируют для Украины "самую тяжелую зиму"

Де Кроо обвинил Россию в "крайне систематических" ударах по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Он отметил: войска РФ наносят удары по АЗС, торговым и бизнес-центрам, однако основной целью для агрессора остаются объекты энергетики.

"Этому нет абсолютно никакого оправдания", – подчеркнул чиновник.

В Украине сейчас, по его мнению, продолжается "гонка со временем": энергетики пытаются успеть отремонтировать электросети до начала зимы и резкого понижения температуры.

По оценкам Де Кроо, дела обстоят не очень хорошо: он считает, что Украина подошла к этой зиме "с очень слабыми стартовыми позициями". Поэтому в ООН "очень, очень обеспокоены… тем, какой может оказаться эта зима".

Александр Де Кроо считает, что существует серьезная угроза возникновения гуманитарной катастрофы: если в Украине будет критически не хватать электроэнергии – это повлечет за собой проблемы с отоплением. А значит – перестанут функционировать и системы водоснабжения и водоотведения.

"Учитывая местные температуры, это создало бы условия, которые действительно приблизились бы к гуманитарной катастрофе… Эта зима будет самой тяжелой с начала войны", – отметил Де Кроо.

ПРООН в настоящее время помогает Украине восстанавливать поврежденные участки энергосистемы и создавать децентрализованные генерирующие установки, которые менее уязвимы для ракетных и дроновых атак. Однако, по словам Де Кроо, в нынешних условиях безопасности это "почти невыполнимая задача".

"Они (украинские энергетики. – Ред.) восстанавливают эти объекты под непрерывные, постоянные сигналы воздушной тревоги. И они осознают, что работают на объекте, который является мишенью. Поэтому вы пытаетесь проводить восстановительные работы, но часть дня просто не можете работать, ведь это слишком опасно", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал о подготовке правительства к тяжелой зиме. Глава Кабмина назвал её "главным вызовом, который сейчас стоит перед правительством" и заверил, что продолжается подготовка к любому сценарию.

Премьер добавил, что по разным каналам уже много раз говорилось, что "зима будет тяжелой", но иного плана, кроме как достойно ее пережить, у Украины нет.

Между тем, пока войска РФ наносят запрещенные всеми конвенциями удары по энергосистеме Украины, США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20.

Российский чиновник примет участие в саммите G20 по вопросам энергетики в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил в пятницу представитель Белого дома. Однако американская администрация пока не уточнила, кто именно от России будет присутствовать на встрече.

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