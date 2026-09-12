"Защитить все невозможно": премьер Корецкий рассказал о подготовке правительства к тяжелой зиме

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что прохождение зимы 2026-2027 годов – это главный вызов, стоящий сейчас перед правительством. Кабинет министров готовится к любому сценарию.

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Об этом Корецкий сказал во время конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает "РБК-Украина". В то же время он признал, что защитить от ударов России все энергообъекты в Украине не получится.

Как Украина готовится к зиме

Сейчас в Украине есть готовый план стойкости, власти работают над защитой активов и энергетической инфраструктуры.

"Безусловно, зима – главный вызов. И мы все готовимся к этому. Есть план стойкости, защищаем активы и энергетическую инфраструктуру. Готовим децентрализованные средства обеспечения жизнедеятельности регионов, городов, областей. И это главная задача", – сказал глава правительства.

Как отметил Корецкий, украинская энергетика находится под постоянными вражескими обстрелами.

"Защитить все в полной мере невозможно. Это понятно. Однако мы значительно лучше подготовлены к этим атакам, чем прошлой зимой", – подчеркнул он.

Премьер добавил, что из разных каналов уже много раз было сказано, что "зима будет тяжелой", но другого плана, кроме как достойно ее пройти, у Украины нет.

"Поэтому правительство и все делают максимум усилий для того, чтобы двигаться вперед и знать план: и А, и В, и С, и, возможно, самый худший из всех возможных. Лучше быть подготовленным, знать все такие варианты, чем оказаться неожиданно атакованными в той или иной сфере", – резюмировал Корецкий.

Ранее он заявлял, что страна-агрессор Россия усилила удары по нашей гражданской инфраструктуре. Прогнозы свидетельствуют о том, что предстоящая зима не будет легче, чем прошлая. Отдельно Корецкий рассказал о подготовке школ к новому учебному году и зиме.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выполнении комплексных планов обеспечения устойчивости отдельных регионов и одобрил план Киева. Документ предусматривает персональную ответственность должностных лиц за невыполнение определенных мер, а мэра столицы Виталия Кличко отдельно предупредили о личной ответственности за подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона 2026/2027 годов.

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