Самая известная украинская марка получила 'филателистический Оскар'. Фото

Самая известная украинская почтовая марка "Русский военный корабель, иди…!" получила гран-при международной филателистической премии "Азиаго" в Италии. Эту награду сами организаторы называют "филателистическим Оскаром".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты. "Украинские почтовые марки продолжают покорять мир и получать награды на международных конкурсах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такую награду марка получила за уникальную реакцию на агрессию и особую идею воплощения. В частности, на ней вместо оружия или сцен борьбы изобразили понятный каждому жест, которым украинский военный ответил на предложение врага сдаться.

Решительное желание защищать свою страну и "особое" напутствие оккупантам талантливо воплотил автор эскиза Борис Грох.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году "Укрпочта" резко нарастила продажу марок. В первую очередь – за счет продажи т. н. "военных" экземпляров.

Так, по сравнению с 2021 годом прибыль от их продаж выросла на 1000%. Самих марок, отмечается, было реализовано в 6 раз больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!