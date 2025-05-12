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Салат из пекинской капусты на каждый день: готовится блюдо без майонеза
Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще она может быть основой для голубцов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с очень вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Перец сладкий или огурец – 1 шт.
- Яичные белки вареные – 4 шт.
Заправка:
- Яичные желтки вареные – 4 шт.
- Масло – 70 мл
- Сметана 20% – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1/4 шт (по вкусу)
- Соль, перец
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Нашинковать капусту. Морковь натереть на крупную терку или на корейскую. Перец или огурец нарезать небольшими ломтиками.
2. Сварить яйца и отделить желтки от белка. Белки нарезать тонкими ломтиками и добавить к овощам.
3. Смешать все ингредиенты для заправки.
4. Заправку вылить к овощам. Все тщательно смешать и можно подавать.
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