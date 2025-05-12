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Салат из пекинской капусты на каждый день: готовится блюдо без майонеза

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще она может быть основой для голубцов.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с очень вкусной заправкой.

Что приготовить из пекинской капусты

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец сладкий или огурец – 1 шт.
  • Яичные белки вареные – 4 шт.

Заправка:

  • Яичные желтки вареные – 4 шт.
  • Масло – 70 мл
  • Сметана 20% – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1/4 шт (по вкусу)
  • Соль, перец
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту. Морковь натереть на крупную терку или на корейскую. Перец или огурец нарезать небольшими ломтиками.

Овощи для салата

2. Сварить яйца и отделить желтки от белка. Белки нарезать тонкими ломтиками и добавить к овощам.

Соус для салата

3. Смешать все ингредиенты для заправки.

Приготовление салата

4. Заправку вылить к овощам. Все тщательно смешать и можно подавать.

Готовый салат

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