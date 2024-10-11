С запада надвигаются дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу, 11 октября

Погода в Украине в пятницу, 11 октября, будет пасмурной в большинстве регионов. В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, возможны небольшие дожди, на остальной территории – без осадков.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Синоптики отмечают, что теплее всего в пятницу будет на юге Украины – температура там поднимется до +26 градусов.

Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

В западных областях в пятницу столбики термометров днем будут показывать от +14 до +17 градусов, ночью от +11 до +14. В центральных и северных регионах синоптики прогнозируют днем от +19 до +21 градуса, а ночью – от +11 до +13.

На юге и севере Украине температура днем будет от +22 до +26 градусов, ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +15.

В столичном регионе 11 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью будет от +9 до +14, днем от +18 до +23. В Киеве ночью синоптики прогнозируют от +12 до +14, днем будет около +20 градусов.

Также в Укргидрометцентре предупредили о гидрологических явлениях в Украине – 11-12 октября, в связи с ожидаемыми осадками, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-0,7 м (над уровнем на 8 ч. 10 октября) в пределах русел рек и без угрозы негативных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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