С Днем Василия: красивые поздравления к 1 января
1 января в Украине отмечают День святого Василия Великого. Именно на Василия издавна принято засевать дома зерном на счастье, благополучие и щедрый год. Считается, что первый день года задает тон всему последующему, поэтому в это время желают здоровья, мира и достатка.
Посевальщики приходят с добрым словом и искренними намерениями. OBOZ.UA публикует искренние поздравления по случаю Васильева дня.
Поздравления с Днем Василия
***
С Днем Василия! Пусть этот день принесет в ваш дом щедрость, мир и радость, а каждое зернышко посевников прорастет счастьем, здоровьем и хорошими новостями. Пусть новый год будет светлым, спокойным и благословенным для всей семьи.
***
Поздравляю с Днем святого Василия! Желаю, чтобы в новом году в вашем доме всегда царили тепло, любовь и согласие, а судьба щедро благодарила за добрые дела. Пусть год начинается с улыбок и добрых вестей.
***
С Днем Василия! Пусть новый год будет урожайным на счастье, полным хороших событий, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый шаг ведет к добру и спокойствию.
***
Искренне поздравляю с Днем Василия! Пусть праздничное зерно принесет в ваш дом достаток, стабильность и надежду, а каждый день года будет наполнен светом и благодарностью за жизнь.
***
С праздником Василия! Желаю, чтобы новый год щедро одарил вас силой, вдохновением и добрыми людьми рядом. Пусть все задуманное осуществляется легко и в свое время.
***
Поздравляю с Днем святого Василия! Пусть в новом году вас не обходят радостные события, теплые встречи и искренние слова. Желаю мира в сердце и спокойствия в доме.
***
З Василем! Із Новим роком!
Засіваємо вам житом,
Щоб вродило вам нівроку
В Новім році гарно жити!
Нехай сіють на добро,
На достатки щедрі в хаті,
Аби щастя тут було,
Щоб жили ви всі багаті!
***
С Днем Василия! Пусть этот день станет началом года, в котором будет меньше тревог и больше радости, больше тепла и веры в добро. Пусть каждый день приносит маленькие победы.
***
Искренне поздравляю с праздником Василия! Пусть новый год будет щедрым на благословения, хорошие новости и счастливые мгновения, а каждое посеянное зерно обернется благополучием.
***
Із Василем вас щиро я вітаю!
Добра і радості у день цей я бажаю!
Хай посилає Бог міцне здоров’я,
І щедро наділяє вас любов’ю.
Хай всі тривоги, труднощі минають
І тільки щастя Ваші рідні знають!
***
С Днем Василия! Желаю, чтобы новый год был полон светлых событий, здоровья и уверенности, а жизнь дарила причины для радости и благодарности ежедневно.
***
Поздравляю с праздником Василия! Пусть новый год принесет в вашу жизнь гармонию, искренние эмоции и спокойствие, а все начинания будут удачными и благословенными.
***
З Василевим днем вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійсняється у вас
Все завжди та повсякчас!
Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі в своїй долі!
***
Бажаю тобі успіхів, натхнення
Та Божого благословення,
В домі миру, добра й тепла,
Без хвороб, проблем і зла,
Хай злагодою наповниться родина,
Буде щаслива кожна хвилина.
***
В рік Новий на Василя
Свято зустрічайте.
До знайомих та рідні
В гості завітайте!
Василевий день завжди
Радістю озветься,
Все, що ближнім віддасте,
Втричі повернеться!
