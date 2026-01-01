С Днем Василия: красивые поздравления к 1 января

1 января в Украине отмечают День святого Василия Великого. Именно на Василия издавна принято засевать дома зерном на счастье, благополучие и щедрый год. Считается, что первый день года задает тон всему последующему, поэтому в это время желают здоровья, мира и достатка.

Посевальщики приходят с добрым словом и искренними намерениями. OBOZ.UA публикует искренние поздравления по случаю Васильева дня.

Поздравления с Днем Василия

***

С Днем Василия! Пусть этот день принесет в ваш дом щедрость, мир и радость, а каждое зернышко посевников прорастет счастьем, здоровьем и хорошими новостями. Пусть новый год будет светлым, спокойным и благословенным для всей семьи.

***

Поздравляю с Днем святого Василия! Желаю, чтобы в новом году в вашем доме всегда царили тепло, любовь и согласие, а судьба щедро благодарила за добрые дела. Пусть год начинается с улыбок и добрых вестей.

***

С Днем Василия! Пусть новый год будет урожайным на счастье, полным хороших событий, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый шаг ведет к добру и спокойствию.

***

Искренне поздравляю с Днем Василия! Пусть праздничное зерно принесет в ваш дом достаток, стабильность и надежду, а каждый день года будет наполнен светом и благодарностью за жизнь.

***

С праздником Василия! Желаю, чтобы новый год щедро одарил вас силой, вдохновением и добрыми людьми рядом. Пусть все задуманное осуществляется легко и в свое время.

***

Поздравляю с Днем святого Василия! Пусть в новом году вас не обходят радостные события, теплые встречи и искренние слова. Желаю мира в сердце и спокойствия в доме.

***

З Василем! Із Новим роком!

Засіваємо вам житом,

Щоб вродило вам нівроку

В Новім році гарно жити!

Нехай сіють на добро,

На достатки щедрі в хаті,

Аби щастя тут було,

Щоб жили ви всі багаті!

***

С Днем Василия! Пусть этот день станет началом года, в котором будет меньше тревог и больше радости, больше тепла и веры в добро. Пусть каждый день приносит маленькие победы.

***

Искренне поздравляю с праздником Василия! Пусть новый год будет щедрым на благословения, хорошие новости и счастливые мгновения, а каждое посеянное зерно обернется благополучием.

***

Із Василем вас щиро я вітаю!

Добра і радості у день цей я бажаю!

Хай посилає Бог міцне здоров’я,

І щедро наділяє вас любов’ю.

Хай всі тривоги, труднощі минають

І тільки щастя Ваші рідні знають!

***

С Днем Василия! Желаю, чтобы новый год был полон светлых событий, здоровья и уверенности, а жизнь дарила причины для радости и благодарности ежедневно.

***

Поздравляю с праздником Василия! Пусть новый год принесет в вашу жизнь гармонию, искренние эмоции и спокойствие, а все начинания будут удачными и благословенными.

***

З Василевим днем вітаю,

Добрих намірів бажаю.

Хай здійсняється у вас

Все завжди та повсякчас!

Хай добробут буде в хаті,

Щоб завжди раділи святу.

Будьте сто років здорові

Та щасливі в своїй долі!

***

Бажаю тобі успіхів, натхнення

Та Божого благословення,

В домі миру, добра й тепла,

Без хвороб, проблем і зла,

Хай злагодою наповниться родина,

Буде щаслива кожна хвилина.

***

В рік Новий на Василя

Свято зустрічайте.

До знайомих та рідні

В гості завітайте!

Василевий день завжди

Радістю озветься,

Все, що ближнім віддасте,

Втричі повернеться!

