Когда надо посевать: лучшие посевалки для мальчиков и мужчин
Посевание – одна из древних украинских новогодних традиций, символизирующая плодородие, благополучие и счастливое начало года. По новоюлианскому календарю посевальщики приходят утром 1 января, в первый день Нового года и на праздник Василия Великого.
Именно в этот день мальчики и мужчины ходят от дома к дому, приветствуя хозяев и засевая дома зерном как знаком достатка. Вместе с этим проговаривают короткие стихотворные посевалки с пожеланиями здоровья и счастья. OBOZ.UA публикует подборку лучших посевалок.
***
Сію, сію посіваю,
Щастя, долі вам бажаю.
Я посію на тепло,
І щоб світло в вас було.
Я посію вам пшениці,
Щоб ви мали паляниці.
Ще посію гарне жито,
Щоб скоріше в мирі жити.
Просо ще посію,
На віру й надію.
Та ще рису та пшона,
Щоб закінчилась війна.
Вже пуста моя торбина,
Хай все буде Україна!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Всім здоров’я неодмінно,
Щоби наша Україна
День новий стрічала в мирі,
Щоб дитячі жарти щирі
Звеселяли вашу хату,
Щоб грошей було багато.
Щоб із того й ми щось мали –
І до хліба, і до сала…
***
Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль,
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
На кохання сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху ось пшоно,
на здоров’я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм, засіваєм, з Новим Роком вас вітаєм!
***
Сію-вію-посіваю
З Новим роком Вас вітаю
Сію щедро із долоні
По долівці по ослоні
Засіваю Вашу хату
Будьте радісні й багаті
Сію густо перехресно
На добробут Людям Чесним
Промовляю з кожним кроком
З Новим Щастям з Новим роком!
***
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
Сієм зерном ваговитим
Добрим людям працьовитим,
Не з сівалок, а з долоні,
По долівці, по ослоні,
Посіваєм в кожній хаті,
Будьте радісні, багаті.
Сієм густо, перехрестям
На добробут людям чесним.
Промовляєм з кожним кроком,
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сію, сію, посіваю.
З Новим роком Вас вітаю.
Хай завжди Вам щастя ллється,
Хай добро в сім'ї ведеться,
Хай здоров’я з Вами буде,
Хай Вас друзі не забудуть.
Хай кутя була багата,
Щоб весело і щасливо
провели Йорданські Свята.
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч з півміха!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще ніж той рік.
