Когда надо посевать: лучшие посевалки для мальчиков и мужчин

Посевание – одна из древних украинских новогодних традиций, символизирующая плодородие, благополучие и счастливое начало года. По новоюлианскому календарю посевальщики приходят утром 1 января, в первый день Нового года и на праздник Василия Великого.

Именно в этот день мальчики и мужчины ходят от дома к дому, приветствуя хозяев и засевая дома зерном как знаком достатка. Вместе с этим проговаривают короткие стихотворные посевалки с пожеланиями здоровья и счастья. OBOZ.UA публикует подборку лучших посевалок.

***

Сію, сію посіваю,

Щастя, долі вам бажаю.

Я посію на тепло,

І щоб світло в вас було.

Я посію вам пшениці,

Щоб ви мали паляниці.

Ще посію гарне жито,

Щоб скоріше в мирі жити.

Просо ще посію,

На віру й надію.

Та ще рису та пшона,

Щоб закінчилась війна.

Вже пуста моя торбина,

Хай все буде Україна!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Всім здоров’я неодмінно,

Щоби наша Україна

День новий стрічала в мирі,

Щоб дитячі жарти щирі

Звеселяли вашу хату,

Щоб грошей було багато.

Щоб із того й ми щось мали –

І до хліба, і до сала…

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм, засіваєм, з Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію-вію-посіваю

З Новим роком Вас вітаю

Сію щедро із долоні

По долівці по ослоні

Засіваю Вашу хату

Будьте радісні й багаті

Сію густо перехресно

На добробут Людям Чесним

Промовляю з кожним кроком

З Новим Щастям з Новим роком!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

Сієм зерном ваговитим

Добрим людям працьовитим,

Не з сівалок, а з долоні,

По долівці, по ослоні,

Посіваєм в кожній хаті,

Будьте радісні, багаті.

Сієм густо, перехрестям

На добробут людям чесним.

Промовляєм з кожним кроком,

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, посіваю.

З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров’я з Вами буде,

Хай Вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

