Это будет не очень приятный пост, но что поделаешь, кто-то должен это сказать.

В последнее время участились посты у френдов (особенно во френдесах), мол, русская культура настолько жалко-вторична, что никому она на Западе не нужна, и если бы не московские деньги, никто бы Толстого не читал и "Лебединое озеро" не смотрел.

Далее текст на языке оригинала.

Я не буду вступати в дискусію по суті російської культури, але зауважу наш надмірний оптимізм у цьому питанні. Після 24 лютого єдиним прийнятним для мене способом відпочити залишилися іноземні фільми і серіали. Так от – не минає і місяця, щоб я не натрапив в них на якийсь елемент радянської/російської культури.

Видео дня

На скрінах: 1 – робітник і селянка, скульптура Мухіної.

2 – коментарі зайві.

3 – радянські значки.

4 – портрет Чайковського на стіні звичайної школи.

5 – матрьошка в спальні головної героїні (а вона за сценарієм звичайна американська єврейка).

6 – декорації для постановки "Дяді Вані" Чехова (спеціально перевірив по оригінальній доріжці – "Анкл Ванья").

Про те, що кожен другий американський студент в серіалах читає Достоєвського, я взагалі мовчу.

Наївно було б думати, що Кремль заплатив сценаристам і художникам цих кіно і серіалів, щоб ті спеціально вставили ці об'єкти. Просто треба подивитися правді в очі – російська культура дуже глибоко в'їлася в Західний світ, і ігнорувати цю проблему безглуздо.

Я не закликаю скласти лапки, навпаки. Нам треба ще активніше просувати свою культуру на Заході, інакше нічого не зміниться і Росія далі домінуватиме.