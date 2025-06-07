Россия в Харькове убила молодую руководительницу детской железной дороги, четверо сотрудников ранены

В Харькове около 17:35 прогремели взрывы из-за российской атаки четырьмя КАБами. В результате этого обстрела погибла 30-летняя женщина – руководительница детской железной дороги "Малая Южная".

Видео дня

Еще по меньшей мере 18 человек ранены, в том числе четыре сотрудника УЗ. Об этом сообщил в Facebook глава управления "Укрзалізниці" Александр Петровский.

Согласно данным областной госадминистрации, авиабомбы попали по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова.

Однин из КАБов взорвался возле здания детской железной дороги. "Работники ГСЧС, Нацполиции и медики оказывали помощь пострадавшим и транспортировали их к автомобилям экстренной медицинской помощи", – отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Петровский уточнил, что прилет пришелся рядом с производственными помещениями и депо "Малой Южной". Для посетителей детскую железную дорогу не открывали из соображений безопасности, иначе пострадавших могло бы быть больше.

"Впрочем, удар унес жизнь руководительницы заведения – молодой сотрудницы, две недели как назначили. Врачи оказывают помощь другим... Очень больно", – написал Петровский.

Среди четырех раненых железнодорожников одного пришлось прооперировать. "Держим кулаки и верим в харьковских медиков! Состояние остальных – средней тяжести, без угрозы жизни", – указал глава управления УЗ.

Добавим: второй удар КАБ был на территории частного домовладения. Там тоже есть разрушения, также произошел пожар на площади 5 квадратных метров.

Третье попадание, по информации ГСЧС, – в лесополосу вблизи жилого дома. Без пожара.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня украинские железнодорожники призвали всех пассажиров быть бдительными и прибывать на вокзалы заранее, не менее чем за 20-30 минут до отправления поезда. Дело в том, что "Укрзалізниця" усилила контроль безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!