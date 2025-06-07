'Укрзализныця' усилит контроль на вокзалах: что надо знать пассажирам

Украинские железнодорожники призвали всех пассажиров быть бдительными и прибывать на вокзалы заранее, не менее, чем за 20-30 минут до отправления поезда. Дело в том, что"Укрзализныця" усилит контроль безопасности на вокзалах.

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Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский. Он отметил, что к таким действиям предприятие прибегает из-за угроз захватчиков остановить железную дорогу.

"Призываем пассажиров быть максимально бдительными. Ко всему, что происходит вокруг – на вокзалах, вокруг путей, когда смотрите в окно! Любые подозрительные действия, лица, предметы – сообщайте работникам железной дороги рядом или сразу правоохранителям", – попросил чиновник.

Также, по его словам, желательно сразу планировать путешествия так, "чтобы быть готовыми на определенные замедления и задержки". То есть, надо понимать, что поезда могут и будут задерживаться.

"Сейчас враг активизировался особенно коварно: мы один за другим находим на наших путях специальные устройства, сконструированные так, чтобы поезда сходили с рельсов. Последние примеры: неделю назад машинисты Поляков и помощник Кулешов двигались с особой бдительностью и успели экстренно остановиться буквально за 50 метров до такого устройства, предотвратив наезд. А через два дня бригада машиниста Ткача и помощника Кравченко на соседнем нечетном перегоне обнаружила аналогичное устройство, а рядом с ним нашли средства фото фиксации", – рассказал Александр Перцовский.

Чиновник недавно был в Херсоне, городе, который круглосуточно находится под атаками оккупантов.

"Каждый приезд туда – наперегонки с дронами, люди ожидают прибытия поезда в укрытии, за локомотивами гонятся дроны, сожжены наши вагоны, есть погибшие. Впрочем, это не заставит нас оборвать сообщение с украинским Херсоном – в брониках и касках машинисты продолжают вести поезда, а путейцы, связисты, энергетики – восстанавливать инфраструктуру после обстрелов", – отметил глава "Укрзалізниці".

Всего, по его данным, железнодорожную инфраструктуру уже атаковали более 3,700 раз.

"Преступлений, квалифицированных как диверсия или террористический акт – около 300; как нарушение законов и обычаев войны – более 400. Чего только не летело по железнодорожной инфраструктуре: "Калибры", Х-22 и Х-101, КАБы и ФАБы, С-300/С-400, бьют артиллерией и "Шахедами", да и уже на отдельных участках прицельно гонятся за идущим составом дронами", – рассказал Александр Перцовский.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство приняло решение о выделении более 4,3 млрд грн на поддержку АО "Укрзализныця" с целью обеспечения стабильной работы компании в условиях военного положения. В частности, финансирование направляется на обеспечение пассажирских перевозок, которые остаются убыточными.

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