Эту статью я напишу для жителей ОРДЛО. Их много у меня в читателях. Кто-то ждет того, что я отчаюсь. Кто-то ждет того, что я пожалею о том, что уехала. Кто-то читает, чтобы написать "вы все врете". Раньше писали. Каждый раз, когда я писала о том, во что оккупанты превращают когда-то успешный промышленный регион, из ОРДЛО мне писали "вы все бреете, у нас все работает, бардюры побелили, здесь жить можно". Сейчас в большинстве своем молчат. Возможно потому, что все становится все хуже, "угольную швейцарию" так и не построили, зато закрыли почти все шахты.

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Як-то кажуть "немає чим крити", бо ж кожен мій допис, це не тільки аналіз чи застереження, а й розслідування, фото-докази. Але, в одному мешканці ОРДЛО праві – жити можна будь де. Наприклад, у жерлі діючого вулкану було знайдено життя. Так, життя. Там жили якісь вогнестійкі бактерії, мікроорганізми.

У купі лайна живуть личинки, його їдять мухи та комахи. Тобто там теж кипить життя й жити можна. Жити можна у будь яких умовах, навіть, якщо це газова камера, й ти там живеш до страти. Жити можна у будь яких умовах, навіть концтабору. Й там народжували, закохувалися, вмирали.

Тут, напевно, варто було б сказати за вартість життя, умови, гідність. Тобто чи варта людина таких умов, чи є в неї гідність, щоб скоритися цим умовам, прийняти їх чи вона заслуговує на кращі, чи буде боротися проти приниження, чи не вважає таке життя приниженням, а сприймає його, бо ось така її "гідність" та її "ціна" . Але ці питання та ця філософія притаманна лише людям, розумним, у яких є ця сама гідність.

Спостерігаючи за окупованими територіями та критичною більшістю суспільства, яке, нагадаю, там було саме за руський мир та стало фундаментом для окупантів та за самими окупантами, я зробила певні висновки. Найголовніший, це те, що усі носії ідей руського миру будуть вбивати за свої ідеї та ніколи від них не відмовляться. Усі ідеї руського миру, це реалізація особистих мрій про особисте покращення життя за рахунок знищення інших. Й третій висновок: ці люди ніколи й нікого не поважають, навіть самі себе.

Ось саме тому, вони готові жити б удь де за будь яких умов , навіть, якщо ці умови, жити посередині купи лайна й жерти це лайно.

Це страшно, це неймовірно страшно, коли критична більшість людей не має самоповаги. Саме тому вона сприймає будь які погіршення, тиранію, диктатуру, зубожіння, як норму, бо їй байдуже, як й де жити, у тюрмі, у концтаборі, голодним, у болоті, у лайні. Самоповага, диктує нам, як ми маємо бути вдягнути, яку хочемо мати освіту (я не про диплом), яку ми вибираємо їжу, в яких політичних, соціальних та побутових умовах ми хочемо жити.

Людей з рівнем гідності та самоповаги називають шляхетними. Шляхетність, це сукупність чеснот, які дуже дратують люмпен, людей без самоповаги та гідності. Тому, насправді, росія – банальна купа лайна, в якій живуть людиноподібні істоти, яких все влаштовує, бо в них відсутня самоповага, гідність та почуття самозбереження.

Й ось коли росія окупувала частину Луганської та Донецької областей, будівництво цього гетто підтримала критична більшість мешканців Донбасу, яка тепер в тій частині, що ще залишається живою, постійно скаржиться на умови життя, які тут їм влаштувала росія : сміття, воші, відсутність світла, присутність каналізації на вулицях річками, відсутність питної води, наявність купи інфекційних та венеричних хвороб.

Що цікаво, ці люди кажуть, що росія їх не поважає. Цікаво. А чи поважають вони самі себе, бо ж були такі відчайдушні борці за руський мир та його постулати. Хоча, як показує практика спілкування з носіями ідей руського миру, вони абсолютно не знають, що це таке, як це "пожить по-русски", а їх уявлення про росію побудоване або на дитячих спогадах, розповідях бабусь чи батьків, або на сучасних російських серіалів.

Ось чому я так багато пишу про життя на росії. Бо насправді тих, хто досі будує своє уявлення про росію та руський мир, дуже багато, й користуються вони тим самим алгоритмом: дитячі спогади, розповіді дорослих та сучасні російські серіали. Тому, коли в їх місто приходить оцей самий руський мир , люди дивуються, куди ж це поділася цивілізація, ліки, лікарі, робота, достаток, якісні послуги, якісна натуральна їжа та звідкіля навколо них сморід, сміття, та хвороби. Бо саме в цьому лайні живуть росіяни, бо саме це лайно вони несуть усюди.

Тому сьогодні знову про руський мир. Я вже писала про те, що перші ознаки руського миру проявляються у теорії розбитих вікон . Там, де розбили одне вікно, розіб’ють й інше. Потім прийшли таргани, сміття, воші, хвороби й деградація. Звичайна така деградація, яка знищила суспільство перетворивши його в зграю людиноподібних істот.

Сміттєвий колапс в ОРДЛО почався майже одразу, але так й не скінчився. Сміття лише зростає, сміттєзвалища горять, а по місту течуть річки лайна. Сміття стало візитівкою руського миру , як на Донбасі так й на самій росії. Раніше, коли з Луганської області їхали до Ростовської, то перше, що різало око після наших чистих міст, хоч й у чорній вугільній пилюці, але ось без огидних куп сміття та переповнених сміттєбаків, це купи сміття по Ростовщині, бомжі біля сміттєвих баків, страшенний сморід у під’їздах. Зараз вже й Ростов виглядає, як ОРДЛО, чи ОРДЛО виглядає, як Ростовщина, бо усюди однакові купи сміття, каналізація, розбиті вікна.

Населення Ростовської області вмирає від онкології: хворих за 12 років побільшало майже на 30%. За підрахунками Ростовстата у 2022 році діагноз онкологія було поставлено понад 126 тисяч донеччан. За останні три роки в Ростовській області кількість онкохворих зростає: у 2020 році на 100 тисяч осіб припадало 2994 випадки онкології; 2021 року – 3036,9 осіб, 2022 року – вже до 3043 донеччан. У 2022 році загальний показник захворюваності знизився до 126,7 тисяч людей. У 2021 році показник становив 127,3 тисячі хворих.

Для порівняння у 2010 році кількість онкохворих у регіоні становила 99,1 тисяч осіб. Варто зазначити, що до статистики включені не лише донеччани, а й жителі інших регіонів, які перебували на обліку в лікувально-профілактичних організаціях Ростовської області.

За даними Росстату в Ростовській області в 2022 році померло кілька тисяч людей, частина з них померла через хвороби. На кожні 100 тисяч донеччан померло 1,4 тисячі жителів.

Помирають мешканці Ростовщини не тільки через онкологічні захворювання, а й від інфекцій і паразитарних хвороб, туберкульозу. Статистика показує, що чоловіки працездатного віку на Дону помирають частіше, ніж жінки аналогічної вікової категорії. Щодо зростання онкологічних хвороб, то причини я описала в статті про аварію на Ростовській АЕС. Ростовчани самі визнають, що аварії там приховують , а вони все частіше.

Така сама ситуація з онкологією й в ОРДЛО. Ну, звісно екологія там завжди була так собі, бо ж усе робилося за радянськими мірками, аварії замовчувалися, та й у 90-ті росія гарно використала Донбас, звозячи у шахти ядерні та хімічні відходи та за допомогою місцевої влади, яка банкрутила підприємства та топила шахти.

Зараз в ОРДЛО ситуація з екологією доповнилась відсутністю води, частими поривами каналізації, постійним смогом від палаючих сміттєзвалищ, та смороду від куп сміття, яке лежить по містам, узбіччям та вуличкам.

На цей час на території Луганської та Донецької областей, які окуповані росією, окупанти планують побудувати нові сміттєзвалища, щоб звозити в ОРДЛО сміття з Ростовської області, бо там сміттєвий колапс, а будувати нові звалища ніде через забудову міста. Ну, як "будувати", просто визначать місце та будуть звозити сміття. Такі сміттєзвалища будуть біля міст Свердловськ (Довжанськ), Краснодон (Сорокине), Луганськ та Лутугіне.

Й знаєте, що цікаво, місцева влада колаборантів, а це, як ви розумієте місцеві жителі, вже розпочала агітацію "это прибильный бизнес, россия сюда вложит деньги, мы будем заниматься переработкой, сортировкой, будут хорошие зарплаты". Ось бачите, це про те, з чого я почала свій допис, руський мир, це повна відсутність самоповаги. Хробаки радіють лайну, якого скоро завезуть ще більше.

Я думаю, що це екологічний терор, екологічна окупація й екологічний геноцид . Бо ж де побутове сміття, там й ядерне й хімічне.

До речі, росія так й є найбільшим збирачем хімічних та ядерних відходів по світу. Це її бізнес. Відходи на росію везуть з Франції, Німеччини та інших країн вже давно, це був й є особистий бізнес клану путіна, спрямований на особисте збагачення та знищення росії. Ще у 2015-2017 роках з ОРДЛО надходила інформація щодо звезення на ці території ядерних та хімічних відходів з росії. Схоже, відкриття нових сміттєзвалищ легалізує цей бізнес.

Ну, те, що російські вимирати вимирають, то гарна новина, як й та, що відходів на росії захоронено багато та продовжують отруювати росіян. Те, що росія завалить сміттям, можливо вкрай небезпечним окуповані землі, це погана новина. Бо це потім впаде тягарем на наші плечі, як й хворі мешканці, які будуть вимагати негайно й безкоштовно їх вилікувати.

Тому дуже хочеться щоб в ОРДЛО почали хоч якось думати, аналізувати, якось ставити перед собою питання, ну, хай не в самоповазі, а хоч у самозбереженні. Агов, люди Донбасу, подивіться, росія вбиває. Невже вам хочеться вимерти так, як вимирають російські вимирати, вибачте за тавтологію. Невже ви слухняно будете розвантажувати російське лайно собі у хати? До речі, місця, які росія вибрала під сміттєзвалища, це заповідні степи. Заповідні… Хоча, про що я.