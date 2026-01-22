'Родительство в ресурсе: упорядочиваем время и пространство': Фонд Рината Ахметова проведет открытый онлайн-тренинг

Приглашаем родителей-воспитателей ДДСТ, усыновителей, приемных родителей, опекунов и патронатных воспитателей присоединиться к онлайн-мероприятию "Теплые встречи", организованному Фондом Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – Нет!".

Тема мероприятия: "Родительство в ресурсе: упорядочиваем время и пространство"

Дата и время проведения: 29 января 2026 года (четверг), 14:00-16:00

Спикерка: Людмила Проценко, психолог, тренер, эксперт в сфере правозащиты

Регистрация по ссылке.

На вебинаре участники обсудят эффективное планирование ежедневной жизни, управление временем и ресурсами, а также создание безопасной и предсказуемой домашней среды для детей. Особое внимание будет уделено семейным рутинам, которые помогают снизить уровень стресса и поддержать эмоциональное равновесие всей семьи.

Вопросы, которые будут рассматриваться во время встречи:

– планирование ежедневной жизни семьи: приоритеты, баланс между потребностями ребенка, семьей и восстановлением родителей;

– осознанное управление временем и ресурсами для создания стабильной и безопасной среды;

– эффективный тайм-менеджмент в многозадачности, гибкое планирование дня и недели;

– долгосрочное планирование для сохранения ресурса родителей;

– организация домашнего пространства для безопасности, предсказуемости и эмоциональной стабильности детей;

– сочетание планирования и упорядочения пространства через семейные рутины и ритуалы.

Участники получат полезную информацию и практические советы от квалифицированного специалиста.

Фонд Рината Ахметова более 20 лет работает над тем, чтобы каждый ребенок рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей в Украине нашли свои семьи.

