Результат неутешителен: ученые объяснили, как использование ИИ влияет на память и способность учиться

На сегодняшний день искусственный интеллект предлагает беспрецедентные возможности для доступа к информации и автоматизации задач. Однако как показывают последние наблюдения и исследования, ИИ влияет на фундаментальные когнитивные функции человека – память и способность к обучению.

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Поэтому эксперты предупреждают, что человечество может заплатить за использование ИИ своей ментальной автономией. Об этом говорится в научном исследовании ученых из лаборатории антидисциплинарных исследований Массачусетского технологического института и Массачусетского колледжа искусств и дизайна.

В своем исследовании команда поставила перед собой задачу понять "когнитивную стоимость" программ ИИ, таких как ChatGPT. Ученые предупреждают, что использование искусственного интеллекта может повлиять на способность учиться, думать и запоминать. В ходе исследования команда измеряла электрическую активность мозга, отслеживая действия 54 студентов в течение нескольких сеансов написания научной работы.

Одна группа студентов использовала ChatGPT, другая – Google, а последняя вообще не пользовалась помощью искусственного интеллекта. Результаты показали, что студенты, которые использовали большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, для написания эссе, продемонстрировали худшую память, сниженную мозговую активность и более слабую вовлеченность, чем те, кто использовал другие методы.

Исследователи объяснили, что в этом исследовании было продемонстрировано насущную проблему вероятного снижения навыков обучения при использовании искусственного интеллекта. Ученые отметили, что ИИ влиял на всех уровнях: нейронном и лингвистическом.

Участников разделили на три группы – ChatGPT, Google и Brain-only – и попросили написать эссе, надев при этом электроэнцефалографическое устройство для регистрации активности мозга. Результаты показали, что использование ИИ оказало заметное влияние, а у студентов наблюдалось "вероятное снижение навыков обучения".

Десятки студентов в течение 4 месяцев работали над эссе и результат показал, что когнитивные способности при использовании ИИ начали снижаться уже с первого сеанса. При чем к четвертому занятию у студентов существенно снизилась возможность искать информацию и разъяснять свою точку зрения.

Несмотря на то, что преимущества изначально были очевидны, эта группа показала худшие результаты, чем их коллеги из группы без использования ИИ. Между тем, пользователи Google продемонстрировали "умеренную вовлеченность", а группа, не имевшая внешнего поисковой системы или ИИ, продемонстрировала большую мозговую активность и оригинальные идеи в своей работе.

Напомним, в условиях полномасштабной агрессии России против Украины искусственный интеллект показывает, что российские пользователи активно задают вопросы о войне. При этом граждане РФ в своих вопросах фактически отражают кремлевские пропагандистские нарративы.

Напомним, ChatGPT описал вероятные сценарии того, как может завершиться российское полномасштабное вторжение в Украину. Искусственный интеллект называет наименее вероятным вариантом победу в войне страны-агрессора России, а наиболее вероятным – восстановление территориальной целостности Украины или замораживание конфликта.

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