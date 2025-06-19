В условиях полномасштабной агрессии России против Украины искусственный интеллект показывает, что российские пользователи активно задают вопросы о войне. При этом граждане РФ в своих вопросах фактически отражают кремлевские пропагандистские нарративы.

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Анализ запросов к ассистенту с искусственным интеллектом Copilot для приложений и служб Microsoft выявил несколько ключевых тем, которые интересуют россиян. OBOZ.UA узнал, о чем именно граждане РФ спрашивают ИИ о войне с Украиной.

Ассистент с искусственным интеллектом Copilot показал, что россияне зачастую пытаются не узнать истину или найти больше информации, а фактически рассказывают "как нужно делать" или проверяют, согласен ли ИИ с официальной риторикой Кремля. Поэтому россияне ставят вопросы с навязчивым подтекстом, в частности, хотят, чтобы Copilot рассказал, что "Украина – это искусственное государство".

Искусственный интеллект признался, что россияне недоумевают, почему войну РФ против Украины называют вторжением и пытаются убедить ИИ, чтоб россияне просто "защищают людей Донбасса от геноцида". Также граждане России пытаются убедить Copilot, что "без РФ Украина давно была бы колонией НАТО".

Кроме того, россияне часто пытаются рассказать искусственному интеллекту, что "в Украине процветает нацизм" и такими абсурдными аргументами оправдывают агрессию против соседнего государства. Один из самых частых вопросов ИИ от россиян заключается в пропагандистском убеждении, что войну якобы начала Украина в 2014 году, когда напала сама на себя – на Донбасс. Впрочем, Copilot отвечает гражданам РФ, что инициатором агрессии на самом деле является Москва, которая аннексировала Крым и поддержала незаконные вооруженные формирования на Востоке Украины.

Стоит отметить, что официальная покупка лицензионных копий Windows в России непосредственно у Microsoft или её авторизованных партнёров невозможна в 2025 году. Следовательно, граждане РФ используют искусственный интеллект от Microsoft вопреки санкциям. Это говорит о том, что россияне, обвиняющие Украину в развязывании войны на Донбассе, используют VPN для подключения к ИИ и регистрируют аккаунт Microsoft на другую страну. Таким образом, несмотря на официальные ограничения, российские пользователи в 2025 году продолжают использовать Copilot в Windows, применяя различные обходные пути.

Ранее искусственный интеллект ответил, что для завершения российско-украинской войны до конца 2025 года необходимо, чтобы произошло один или несколько очень серьезных сдвигов. Речь идет о политических, военных или дипломатических процессах, которые могут приблизить завершение конфликта.

Напомним, ChatGPT описал вероятные сценарии того, как может завершиться российское полномасштабное вторжение в Украину. Искусственный интеллект называет наименее вероятным вариантом победу в войне страны-агрессора России, а наиболее вероятным – восстановление территориальной целостности Украины или замораживание конфликта.

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