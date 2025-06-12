Искусственный интеллект описал сценарии завершения войны в Украине: два варианта – наиболее вероятные

ChatGPT описал вероятные сценарии того, как может завершиться российское полномасштабное вторжение в Украину. Искусственный интеллект называет наименее вероятным вариантом победу в войне страны-агрессора России, а наиболее вероятным – восстановление территориальной целостности Украины или замораживание конфликта.

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При этом большая роль принадлежит международной поддержке и способности Украины продолжать оборону. В ответе ChatGPT говорится, что в первую очередь все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя, а также от геополитических изменений и внешних факторов.

Несколько наиболее вероятных сценариев от ИИ:

– Военная победа Украины с восстановлением территориальной целостности: вероятность 30-40%

Украина одерживает победу, восстанавливая контроль над всеми территориями, которые были оккупированы Россией, включая Крым и часть Донбасса. Это может произойти благодаря существенным военным достижениям на фронте, а также высокому уровню международной поддержки (в частности, финансовой и военной) и внутреннему ослаблению России.

ИИ объясняет, что Украина имеет мощную армию и поддержку Запада, но РФ также имеет большие ресурсы и значительные вооруженные силы. Учитывая то, что война длится уже более трех лет, полная победа Украины без переговоров или уступок маловероятна в краткосрочной перспективе. Однако не исключено, что государство может отвоевать большую часть своих территорий или принудить оккупантов к переговорам при условии достаточной международной изоляции РФ.

– Замораживание войны/компромисс: вероятность 25-35%

ChatGPT предполагает, что Киев и Москва могут согласиться на прекращение огня без окончательного решения конфликта. Это может предусматривать определенные территориальные уступки, определенные компромиссы или создание демилитаризованных зон. В Украине будут оставаться определенные территории, которые контролируются Россией, а Россия может сохранять часть своих стратегических позиций.

ИИ объясняет, что ЕС и США пытаются заставить Киев и Москву приступить к переговорам, чтобы избежать дальнейших человеческих и экономических потерь. Россия может согласиться на замораживание конфликта при условии, что сохраняет хотя бы часть своих территориальных достижений. Украина может потребовать определенные гарантии безопасности, такие как международные миротворческие силы или санкции против России.

– Длительная затяжная война без решающего результата: вероятность 20-30%

Война становится затяжной, подобной конфликтам в других "замороженных" зонах (как на Кипре или в Приднестровье), с постоянными военными столкновениями и низким уровнем эскалации. Это может продолжаться годами, с многочисленными локальными боями, но без значительного смещения линии фронта. В результате могут возникнуть новые политические и дипломатические инициативы, чтобы урегулировать ситуацию.

"Учитывая высокие ставки для обеих стран, медленный процесс выгорания без больших изменений на поле боя является вполне реалистичным вариантом. Однако при этом ни одна из сторон не получает полной победы, а международная поддержка Украины остается на высоком уровне", – сказано в ответе ИИ.

– Победа России с оккупацией большей части Украины: вероятность 10-15%

РФ одерживает стратегическую победу и оккупирует значительную часть Украины, включая крупные города и промышленные регионы. Кремль будет пытаться стабилизировать контроль над оккупированными территориями через административные и экономические меры. Возможно, после оккупации Россия проводит псевдореферендумы или осуществляет аннексии.

Впрочем, учитывая сопротивление Украины, поддержку Запада и большие ресурсы, которые страна вкладывает в оборону, полная победа РФ с оккупацией всех территорий выглядит маловероятной, хотя в условиях значительных политических или военных изменений в будущем это нельзя полностью исключить, объясняет ChatGPT.

– Внутреннее политическое изменение в России, падение режима Путина: вероятность 5-10%

В России происходят политические изменения (возможно, из-за протеста или элитного заговора), что приводит к изменению курса внешней политики. Новое правительство может предложить мирные переговоры с Украиной или даже пойти на определенные территориальные уступки. Это может привести к значительному снижению военных действий или даже к мирному соглашению.

Смена режима в России – это наименее вероятный вариант, поскольку внутренняя политическая ситуация в РФ пока стабильна. Однако если война продлится еще несколько лет и экономические проблемы России усугубятся, этот сценарий станет более реалистичным.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ChatGPT сформировал свой прогноз, когда и при каких обстоятельствах может завершиться война в Украине. Искусственный интеллект считает маловероятным внезапное завершение войны, но это возможно при условии смены власти в РФ или успешного контрнаступления ВСУ.

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