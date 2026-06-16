Успенский собор Киево-Печерской Лавры за свою историю дважды подвергался масштабным разрушениям, и в обоих случаях это было связано с тоталитарными режимами и агрессией властей, находившихся в Кремле.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

За довгу історію ця Святиня пережила багатьох загарбників і воєн, але жодного разу за майже тисячолітню історію не була повністю зруйнованою. Лише в 1941 році це зробила кремлівська влада, і от тепер, це намагався зробити військовий злочинець путін.

Спочатку про варварство путіна.

Російська армія 15 червня 2026 року завдала масованого ракетного та дронового удару по Києву, внаслідок якого зафіксовано пряме влучання в Успенський собор.

Снаряд поцілив у Стефанівський придел (вівтарну частину) собору, викликавши пожежу на даху. Також постраждала Башня Йоана Кушника та сусідній комплекс "Мистецький арсенал".

Собор вдалося врятувати, але він зазнав руйнувань.

Тобто, путіну не вдалося повністю знищити українську Святиню як це вдалося Сталіну в 1941 році.

Фрагмент матеріалу про події 1941 року (опубліковано 31.07.2021 року).

Скоро буде 85 років з того часу.

Але, 15 червня 2026 року Путін вчинив новий злочин проти українського народу, намагаючись знищити нашу святиню. Час іде, але у кремлівської влади нічого не змінюється, як були великодержавними шовіністами і варварами, так і залишились.

А тепер фрагмент матеріалу про знищення Успенського Собору в 1941 році.

Зовсім скоро виповниться 80 років з того дня, коли 24 вересня 1941 року диверсійні групи НКВД знищили спочатку культурний і історичний центр міста Києва – Хрещатик і прилеглі до нього будинки, які представляли собою пам’ятки архітектури, а потім, 3 листопада 1941 року і Святиню української нації – Успенський собор Києво-Печерської Лаври. Ці дві події не збігаються у часі, але їх можна об’єднати однією метою – знищення української національної історичної спадщини і не допущення стрімкого росту українського національного антибільшовицького руху.

Очевидно, що ні в першому, ні в другому випадку, ніякої військової необхідності знищувати культурно-історичне надбання українського народу вже не було.

Ця моя розповідь абсолютно не претендує на наукове дослідження, ні в якому разі.

Я цією темою цікавився, вивчав документи і спогади, і по деяким питанням у мене склалось своє враження, яке все-таки в своїй більшості, грунтується не на історичних фактах, а на припущеннях.

Правду про ці події ще ніхто не знає, тому що основні документи в архівах у Москві. Але це не означає, що ми не можемо висловити своє відношення до цих трагічних подій.

Разом з тим, до певних висновків можна дійти, коли уважно вивчити великий обсяг історичних документів, спогадів очевидців і коментарів фахівців. Моя розповідь буде в основному присвячена знищенню Успенського собору Києво-Печерської Лаври.

А тепер про знищення символу національної гордості українців – Успенського собору Києво – Печерської Лаври.

Єдине, що не викликає будь-яких спорів, це те, що 3 листопада 1941 року приблизно в 14.30 дуже великої потужності вибухом було його знищено. Успенський собор (Собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської Лаври був побудований в 1073-1078 роках.

Головною Святинею храму була ікона Успіння Богородиці. Упродовж віків тут було захоронено багато видатних українців, зокрема митрополита Петра Могили, київських князів та інших відомих осіб, а в 1081 році в соборі було перепоховано і його засновника – Феодосія, якого потім визнали святим.

Собор встояв і після землетрусів, і після монголо-татарської навали, хоча і був пошкоджений, але не встояв від вибухівки московських диверсійних груп НКВД.

Але повернемось до трагічного дня – 3 листопада 1941 року. На даний час існує декілька версій знищення собору, кожна із цих версій має своїх прихильників і певне обґрунтування. Але дискусія навколо загибелі собору не вчухає. Глибоко аналізувати ці версії і переказувати предмет дискусії я не буду. Охочі до цього можуть все це прочитати в історичних документах чи коментарях фахівців, які багато років свого життя віддали пошукам правди.

Я висловлю лише своє припущення, хто зруйнував собор і яка в цьому була мета.

У мене не має сумнівів у тому, що святиню українського народу було знищено навмисно, диверсійною групою особливого призначення московського НКВД.

Є достовірні дані про те, що саме спеціальні групи саперів, які прибули із Москви замінували радіокерованими фугасами усі головні історичні будівлі в центрі Києва, в тому числі і Софійській, і Успенський собори, за декілька днів до того, як в Київ увійшли гітлерівці. Мінування відбувалось таємно.

Софійській собор вцілів через щасливу випадковість – не спрацювала техніка, а Успенський був знищений – хоча радіосигнал не спрацював, натомість був задіяний резервний варіант знищення – підпал бікфордівого шнуру, який і спричинив надпотужний вибух.

Можна зрозуміти військово-політичне керівництво, яке приймало рішення про мінування і знищення в Києві усіх важливих промислових об’єктів – щоб не дістались ворогу, але мінування і знищення історичного та культурного надбання українського народу – це ніяким чином не було пов’язано з військовою доцільністю.

В Парижі, Ейфелеву вежу ніхто не підірвав, щоб загинули десять німецьких солдат, які маршем проходили повз вежу.

Отже, була інша мета, саме тому до Києву і прибула спеціальна диверсійна група, в тому числі і у складі саперів-підривників, щоб знищити саме історичне надбання українського народу. А якщо доповнити це ще й знищенням Хрещатика, то стає очевидним – це була спланована акція проти антибільшовицького українського національного руху.

Саме для цього і руйнувалось культурно-історичне підгрунття українського народу, тут в Києві – духовній столиці українців.

Деякі дослідники пов’язують знищення собору з тим, що 3 листопада 1941 року Києво-Печерську Лавру повинен був відвідати сподвижник Гітлера – президент Словаччини Йожеф Тіссо. Він дійсно в цей день був у Лаврі, але вибухи, а їх було не менше чотирьох і тільки четвертий надпотужний вибух зруйнував собор, на момент вибуху він вже давно залишив лавру.

Очевидно і те, що такий надпотужний вибух був організований диверсійною групою НКВД тільки завдяки тому, що ще до приходу гітлерівців було здійснено мінування собору.

Для такої сили вибуху потрібно було дуже велика потужність вибухового елементу.І запустили механізм підриву собору саме члени диверсійної групи підпаливши в соборі бікфордівий шнур, як резервний спосіб підриву, оскільки з невідомих причин радіокерований спосіб підриву не спрацював.Що мене спонукало до тих припущень, щодо дійсних мотивів знищення культурного центру Києва і Успенського собору.

Давайте згадаємо Великий Новгород, один із центрів Київської Русі, протягом XII-XV століть столиця Новгородської республіки.15 серпня 1941 року гітлерівці увійшли в це місто.

Але в історичній літературі немає згадок про те, що напередодні окупації, диверсійні групи НКВД замінували основні історичні пам’ятки Великого Новгорода, будівництво яких було закладено ще київськими князями в період Київської Русі – наприклад – Софійській кафедральний собор, Новгородський Кремль та інші. І тим більше не має підтвердження, що ці історичні пам’ятки були знищенні диверсійними групами НКВД.Ці історичні пам’ятки періоду Київської Русі ніхто не мінував і не знищував, хоча вони з перших днів окупації використовувались гітлерівцями для своїх потреб.

До речі, гітлерівці теж не знищили ці об’єкти, хоча вони були частково і зруйновані, але не знищені, як у Києві.

Або візьмемо інше місто в Росії – Владимир (правильно називати Володимир). Це місто засновано теж київським князям Володимиром Святославовичем, в честь якого і названо це місто. Де в 1108 році Володимир Мономах побудував фортецю, куди в 1157 році князь Андрій Боголюбський переїхав із Вишгорода і перетворив це місто у столицю північно-східної Русі.Це історичне місто не було окуповане гітлерівцями, але така загроза була реальною.І немає ніяких документально підтверджених даних про те, що місто, його головні історичні пам’ятки спецгрупами НКВД замінували і підготували до знищення у разі окупації.

Можна привести також і інші приклади.

Головне в цьому полягає у тому, що тільки київські святині були диверсійними групами заміновані і значна частина з яких в подальшому, цими ж групами, знищена.

В полум’ї пожеж згоріло велике історичне надбання українського народу. Ці обставини і дають мені можливість припустити, що головною метою знищення культурно-історичного центру Києва була не військово-оборонна необхідність, а гуманітарна диверсія проти українського народу і його культурно-історичних цінностей.

Для мене є очевидним, що Успенський собор був знищений диверсійною групою НКВД за прямим наказом вищого військово-політичного керівництва. Нас хотіли позбавити українських історичних коренів.

На щастя Успенський собор талантом українських будівельників був відроджений і в 2000 році освячений.

Він знову стоїть на тому історичному місці, де зароджувалось українство і де закопаний пупок українців.

Не має сумніву і в тому, що дуже скоро він і Києво-Печерська лавра, як і інші лаври повернуться під лоно Православної Церкви України.Так і буде.