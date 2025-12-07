Рекордный месяц: в ООН заявили о массовом выезде украинцев за границу на фоне усиления ударов РФ по инфраструктуре

В Украине наблюдается всплеск выездов граждан за границу. С октября по ноябрь страну покинули примерно столько же людей, сколько выехали за предыдущие девять месяцев 2025 года.

Такие данные, собранные Организацией Объединенных Наций, упоминаются в опубликованном Национальным банком Украины макроэкономическом и монетарном обзоре. В НБУ указывают, что причинами массовых выездов украинцев является усиление российских обстрелов и разрешение на пересечение границы для военнообязанных в возрасте от 18 до 22 лет.

Что известно

НБУ, ссылаясь на данные ООН и Евростата, сообщает, что за период с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехали почти столько же граждан, сколько покинули страну в течение предыдущих 9 месяцев.

"По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составило 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года. С момента предыдущего обновления (03 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.)", – говорится в обзоре.

Причин для роста количества людей, выехавших из страны, аналитики НБУ называют две.

Прежде всего, это усиление российских атак на объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, на ситуацию повлияло то, что украинские власти разрешили пересекать границу мужчинам 18-22 лет: ранее из-за режима военного положения они были лишены возможности выехать из страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным ООН, в Киеве почти вчетверо выросло количество жертв ударов России по сравнению с 2024 годом.

Увеличилось и количество убитых врагом гражданских украинцев и в целом по Украине. Так, в прошлом году, с января по октябрь 2024 года, дальнобойные беспилотники и ракеты убили 434 и ранили 2045 гражданских лиц. За тот же период 2025 года количество погибших гражданских лиц от дальнобойного оружия выросло на 26% – до 548, а количество раненых гражданских лиц – на 75%, до 3592 человек.

