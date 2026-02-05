Растут очень быстро: 6 вьющихся растений для начинающих дачников

Начинающим садоводам часто хочется увидеть результат как можно быстрее, но не все растения готовы радовать обильным ростом с первого сезона. Именно поэтому вьющиеся растения считают настоящей находкой для дачи. Они быстро наращивают зеленую массу, закрывают заборы, стены, создавая эффект зрелого сада.

Видео дня

Многие из них не требуют сложного ухода и хорошо адаптируются к различным условиям. Кроме декоративности, такие растения часто привлекают опылителей и добавляют участку уюта. Вот шесть вьющихся растений, с которыми справится даже новичок.

Эпипремнум

Эпипремнум, известный также как "дьявольский плющ", считается одним из самых легких в уходе растений. В теплых регионах он прекрасно растет на открытом воздухе, предпочитая затененные места. Лиана быстро вытягивается и легко цепляется за опоры, образуя густую зеленую завесу. В более прохладном климате растение можно выращивать как контейнерное, занося его в помещение на холодный период. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на уход.

Звездчатый жасмин

Звездчатый жасмин ценится за нежные белые цветы и насыщенный аромат. Он хорошо чувствует себя на солнечных участках и быстро разрастается после укоренения. Регулярный полив и доступ к свету – все, что нужно этому растению для активного роста. Жасмин не только украшает сад, но и привлекает пчел и бабочек. Благодаря густой листве он прекрасно подходит для озеленения ограждений и фасадов.

Ипомея "Утреннее сияние"

Ипомея известна своими крупными воронкообразными цветами насыщенных цветов. За один сезон это растение способно вырасти до нескольких метров в высоту. Она легко размножается самосевом, что позволяет без труда создать пышный цветущий уголок. Ипомея любит солнце и быстро оплетает любую опору. В то же время следует контролировать место посадки, чтобы она не распространялась слишком активно.

Бугенвилия

Бугенвилия – выбор для тех, кто хочет ярких красок и минимального ухода. Растение славится обильным цветением и быстрым ростом. Оно хорошо переносит жару и не нуждается в частом поливе. Яркие прицветники создают ощущение роскошного южного курорта. Бугенвилия прекрасно подходит для солнечных участков и быстро преображает пространство.

Настурция

Настурция легко выращивается из семян и не требует особых условий. В открытом грунте она почти не нуждается в поливе, а в контейнерах – лишь немного больше внимания. Растение быстро разрастается, украшая участок яркими цветами и декоративной листвой. Настурция хорошо подходит для вертикального озеленения и бордюров. К тому же ее цветы и листья съедобны.

Клематис

Клематис отличается большими, эффектными цветами, которые мгновенно привлекают внимание. После укоренения растение активно растет и не требует сложного ухода. Основное условие – регулярный полив и правильно подобранное место. Клематис прекрасно смотрится на арках и возле беседок. Это беспроигрышный вариант для создания выразительного акцента в саду.

OBOZ.UA предлагает узнать советы по защите растений от морозов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.