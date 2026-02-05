Растут очень быстро: 6 вьющихся растений для начинающих дачников
Начинающим садоводам часто хочется увидеть результат как можно быстрее, но не все растения готовы радовать обильным ростом с первого сезона. Именно поэтому вьющиеся растения считают настоящей находкой для дачи. Они быстро наращивают зеленую массу, закрывают заборы, стены, создавая эффект зрелого сада.
Многие из них не требуют сложного ухода и хорошо адаптируются к различным условиям. Кроме декоративности, такие растения часто привлекают опылителей и добавляют участку уюта. Вот шесть вьющихся растений, с которыми справится даже новичок.
Эпипремнум
Эпипремнум, известный также как "дьявольский плющ", считается одним из самых легких в уходе растений. В теплых регионах он прекрасно растет на открытом воздухе, предпочитая затененные места. Лиана быстро вытягивается и легко цепляется за опоры, образуя густую зеленую завесу. В более прохладном климате растение можно выращивать как контейнерное, занося его в помещение на холодный период. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на уход.
Звездчатый жасмин
Звездчатый жасмин ценится за нежные белые цветы и насыщенный аромат. Он хорошо чувствует себя на солнечных участках и быстро разрастается после укоренения. Регулярный полив и доступ к свету – все, что нужно этому растению для активного роста. Жасмин не только украшает сад, но и привлекает пчел и бабочек. Благодаря густой листве он прекрасно подходит для озеленения ограждений и фасадов.
Ипомея "Утреннее сияние"
Ипомея известна своими крупными воронкообразными цветами насыщенных цветов. За один сезон это растение способно вырасти до нескольких метров в высоту. Она легко размножается самосевом, что позволяет без труда создать пышный цветущий уголок. Ипомея любит солнце и быстро оплетает любую опору. В то же время следует контролировать место посадки, чтобы она не распространялась слишком активно.
Бугенвилия
Бугенвилия – выбор для тех, кто хочет ярких красок и минимального ухода. Растение славится обильным цветением и быстрым ростом. Оно хорошо переносит жару и не нуждается в частом поливе. Яркие прицветники создают ощущение роскошного южного курорта. Бугенвилия прекрасно подходит для солнечных участков и быстро преображает пространство.
Настурция
Настурция легко выращивается из семян и не требует особых условий. В открытом грунте она почти не нуждается в поливе, а в контейнерах – лишь немного больше внимания. Растение быстро разрастается, украшая участок яркими цветами и декоративной листвой. Настурция хорошо подходит для вертикального озеленения и бордюров. К тому же ее цветы и листья съедобны.
Клематис
Клематис отличается большими, эффектными цветами, которые мгновенно привлекают внимание. После укоренения растение активно растет и не требует сложного ухода. Основное условие – регулярный полив и правильно подобранное место. Клематис прекрасно смотрится на арках и возле беседок. Это беспроигрышный вариант для создания выразительного акцента в саду.
OBOZ.UA предлагает узнать советы по защите растений от морозов.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.