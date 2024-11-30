'Ракета уничтожила мое место силы': Екатерина из Никополя доверила свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Екатерина находилась в укрытии в первые два дня полномасштабного вторжения. Читала новости и дрожала от ужаса. На третий день сказала себе: "я больше так не могу". Вернулась на свой 11 этаж, замесила тесто... Свою историю Екатерина из Никополя доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Почему я стала печь? Я почувствовала, что мне нужно делать что-то руками – так мне будет комфортнее. Я не знала, что именно и для кого готовлю", — вспоминает Екатерина.

Первую партию пирожков раздала людям, а позже к ней стали обращаться волонтеры. Екатерина и не заметила, как к ней присоединились другие кондитеры и хозяйки. Сообщество "Хлебобулочные войска" передает вкусности нашим защитникам.

"Я хочу жить в Украине. Для этого я помогаю. Я верю в нашу победу, без веры очень тяжело", – говорит Екатерина.

И добавляет, что она уже давно живет в Днепре. Вернуться к своему родному Никополю не сможет: вражеская ракета попала прямо в балкон и уничтожила ее дом — ее город силы. История Екатерины - по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою историю на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.