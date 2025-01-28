Работников ТЦК предлагают сажать до 8 лет за незаконную мобилизацию: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона, который предлагает ввести уголовную ответственность за умышленную мобилизацию граждан, которые не подлежат мобилизации по закону. Также – за халатность при военно-врачебной экспертизе для умышленного признания человека пригодным к службе, если это не так.

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Инициаторами указана группа из 24 народных депутатов. Внес законопроект в парламент Максим Павлюк ("Слуга народа"). На сайте ВР сообщается, что 27 января документ появился в Раде. 28-го числа его передали на рассмотрение профильного комитета.

Проект закона № 12442 нацелен на "введение уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий".

Инициаторы предлагают дополнить Уголовный кодекс Украины статьями 337(1) і 426(2).

Первая касается нарушения порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы).

Предлагаемое наказание – от двух до пяти лет лишения свободы. За повторное нарушение/совершение преступления по предварительному сговору группой лиц/в условиях особого периода (кроме военного положения) – от трех до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Если же преступление свершено в условиях военного положения – от трех до восьми лет с лишением права (от года до трех) занимать некоторые должности/заниматься определенной деятельностью.

Статья 426(2) определяет наказание за нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу.

Самое мягкое наказание, которое предложили нардепы, это до двух лет служебного ограничения или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или до пяти лет лишения свободы. В особый период (кроме военного положения) за решетку могут посадить на три–шесть лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех.

В условиях военного положения – от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права (на срок от одного до трех) занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как писал OBOZ.UA, в недавнем интервью президент Владимир Зеленский признал, что в начале полномасштабного российского вторжения отношение украинцев к мобилизации было другим. Однако он сказал, что "каждый защищает Украину как может".

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