'Все защищают страну как могут': Зеленский сравнил отношение украинцев к мобилизации в начале войны и сейчас. Видео

В начале полномасштабного российского вторжения отношение украинцев к мобилизации было другим, признал президент Владимир Зеленский. Однако он сказал, что "каждый защищает Украину как может".

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На вопрос, касающийся мобилизации украинцев и их службы в армии, глава государства ответил в интервью итальянскому изданию Il Foglio. Видео разговора опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

В начале большой войны была другая ситуация. Люди оказались перед огромным вызовом, много территории было оккупировано, Киев был в шаге от угрозы захвата. Если бы россияне завоевали нашу столицу, мы бы проиграли Украину, отметил президент.

"Все люди объединились в этот момент. Все, кто умел воевать, кто не умел стрелять, кто держал оружие и никогда не держал... Я благодарен нашему народу за все это. За то, что они такие – люди такие. Это самое важное", – сказал Зеленский.

"В момент самого большого риска, страха потерять все свое – не только дом, а в первую очередь детей, родню, отечество, твой флаг, твою независимость... Перед таким риском в первую очередь ты фокусируешься на приоритете защитить это. Быстро. А потом – война долгая, она утомляет любого человека. И здесь я не сравниваю: кто-то патриот, кто-то не патриот. Все защищают как могут. И я точно не бог, чтобы судить, кто как к этому относится. И не хочу", – добавил президент.

Поэтому в вопросе мобилизации ключевым должно быть соблюдение нашего законодательства, указал он.

Зеленский признал, что тех ротаций и отпусков, которые могут позволить себе наши военнослужащие для отдыха, однозначно недостаточно. Но процесс демобилизации во время такой войны крайне сложный.

Он объяснил: если сейчас с фронта ушла бы половина военных, мы бы проиграли российским оккупантам.

"И в этом, к сожалению, вызов этой войны и почему нужно максимально ускорить, чтобы ее прекратить. Заставить Россию прекратить эту войну", – заявил глава страны.

Как писал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский объяснил, что наши Силы обороны удерживают территорию в Курской области России с целью защиты украинской земли – Сумщины и Харьковщины.

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