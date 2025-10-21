Работали 'добровольно-принудительно': как эксплуатировали детей в СССР

Любители поностальгировать по СССР постоянно упускают из виду, что на протяжении всех семи десятилетий существования Страны Советов в ней систематически нарушались права детей. Одной из наиболее распространенных форм такого нарушения был принудительный детский труд.

Как пишет издание "Телеграф", детей постоянно подвергали пропаганде и другим формам промывки мозгов, чтобы убедить: их эксплуатация на тяжелых работах – это не только нормально, но и несет пользу им самим. В результате юных граждан Союза можно было увидеть и на колхозных полях, и на стройках, и даже в шахтах. Конечно, о достойной оплате такого труда при этом речь не шла.

Советская власть пользовалась тем, что дети не способны трезво оценить ценность собственного труда и адекватность его оплаты. Поэтому использование детей было фактически формой рабства. Эксплуатацию малолетних практиковали не только на ранних этапах существования Союза – такие случаи фиксировались до самого его распада.

Детей использовали как пушечное мясо на войне, как агитаторов в классовых конфликтах и как дешевую рабочую силу на "трудовом фронте". Подростки легко поддавались влиянию пропаганды, поэтому сражались, работали или даже погибали не за деньги и не за будущее, а "за идею". Так в военные годы советская пропаганда придумывала множество мифов о подвигах детей, чтобы при необходимости легко мобилизовать будущие поколения.

Формально детский труд в СССР был запрещен, что фиксировалось в трудовом законодательстве. Это подавалось как одно из "великих достижений советской власти". Оно должно было подчеркнуть "гуманность" коммунистического строя по сравнению с "жестоким царским прошлым", где детей якобы эксплуатировали безжалостно.

Но на практике все было иначе. С первых лет существования Союза детский труд широко применялся как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. После коллективизации детей в колхозах заставляли работать "добровольно-принудительно" по шесть часов в день. То есть в рабстве у государства держали не только взрослых колхозников, которых лишили паспортов и права свободного передвижения, но и их детей.

В селе к работам детей начинали привлекать еще в возрасте пяти-шести лет. Труд оплачивался по "трудодням". Формально это означало в лучшем случае мизерную оплату, а чаще полное ее отсутствие. Причем платили так даже взрослым. Каким-то образом помешать такому произволу они не могли, ведь не имели паспортов, а следовательно и каких-либо гражданских прав. Отказаться от работ на колхозных полях и в хозяйствах никакой возможности не было ни у детей, ни у взрослых.

При этом эксплуатации подвергались также и городские дети. Те, кто застал СССР, будучи старшеклассниками, помнят принудительные поездки "на свеклу" или на "картошку", когда весь класс собирали и вывозили в село заниматься сбором урожаев вместо уроков или выходных дней. Формально это подавали как трудовое воспитание молодежи, на деле эта практика имела целью сэкономить деньги на зарплатах взрослым колхозникам. Подобные поездки школьников в село существовали практически до самого развала СССР.

