Прошел самые ожесточенные бои: на фронте погиб Герой из Славянска
На войне против российских оккупантов 31 июля 2025 года погиб Вадим Радкевич, военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины. Старший сержант был родом из Славянска Донецкой области.
Начальник городской военной администрации Вадим Лях подтвердил, что Славянск потерял еще одного своего защитника. "Разделяем с родными и близкими Героя боль тяжелой утраты. Вечная память и слава украинскому Воину!" – написал чиновник.
Оба брата и жена погибшего служат в НГУ и ВСУ
Известно, что 45-летний Вадим Радкевич служил в должности сержанта по материально-техническому обеспечению ремроты автотранспортного батальона в/ч 3017.
Он родился в Славянске 27 апреля 1980 года. Знакомые вспоминают, что Вадим с детства имел тягу к технике, любил разбирать и чинить транспорт: сначала свой и брата велосипеды, потом мопед и машину. Поэтому, окончив 9 классов ООШ №4, пошел учиться в ПТУ №56 на автомеханика и газоэлектросварщика.
Сменил несколько мест работы, в конце концов "осел" на "Новой почте".
В ряды Сил обороны Украины мужчина присоединился добровольно в июле 2022 года. В составе бригады "Спартан" он прошел ожесточенные бои в Бахмуте и на Запорожском направлении.
Свой последний бой старший сержант принял 31 июля 2025 года под поселком Удачное Покровского района, прикрывая собой молодое пополнение бригады. Воина похоронили на Аллее славы в Харькове.
"Вадим был очень доброжелательным, трудолюбивым. Всегда был готов без лишних слов прийти на помощь", – рассказали побратимы и родные.
У Радкевича остались мама, два сына, жена, братья. Оба его брата и жена воюют в составе Нацгвардии и Вооруженных сил Украины.
Как писал OBOZ.UA:
– Недавно подтвердилась гибель молодого солдата Артема Белобрового. Он родился в 2002 году Калуше на Ивано-Франковщине. Последний бой принял 16 октября 2023-го на территории Запорожской области.
– 30 августа в бою с российскими захватчиками погиб Максим Бутко, уроженец села Капитаново Луганской области, который служил еще с 2019-го. Воину навсегда останется 30 лет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!