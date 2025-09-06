Прошел самые ожесточенные бои: на фронте погиб Герой из Славянска

На войне против российских оккупантов 31 июля 2025 года погиб Вадим Радкевич, военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины. Старший сержант был родом из Славянска Донецкой области.

Видео дня

Начальник городской военной администрации Вадим Лях подтвердил, что Славянск потерял еще одного своего защитника. "Разделяем с родными и близкими Героя боль тяжелой утраты. Вечная память и слава украинскому Воину!" – написал чиновник.

Оба брата и жена погибшего служат в НГУ и ВСУ

Известно, что 45-летний Вадим Радкевич служил в должности сержанта по материально-техническому обеспечению ремроты автотранспортного батальона в/ч 3017.

Он родился в Славянске 27 апреля 1980 года. Знакомые вспоминают, что Вадим с детства имел тягу к технике, любил разбирать и чинить транспорт: сначала свой и брата велосипеды, потом мопед и машину. Поэтому, окончив 9 классов ООШ №4, пошел учиться в ПТУ №56 на автомеханика и газоэлектросварщика.

Сменил несколько мест работы, в конце концов "осел" на "Новой почте".

В ряды Сил обороны Украины мужчина присоединился добровольно в июле 2022 года. В составе бригады "Спартан" он прошел ожесточенные бои в Бахмуте и на Запорожском направлении.

Свой последний бой старший сержант принял 31 июля 2025 года под поселком Удачное Покровского района, прикрывая собой молодое пополнение бригады. Воина похоронили на Аллее славы в Харькове.

"Вадим был очень доброжелательным, трудолюбивым. Всегда был готов без лишних слов прийти на помощь", – рассказали побратимы и родные.

У Радкевича остались мама, два сына, жена, братья. Оба его брата и жена воюют в составе Нацгвардии и Вооруженных сил Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно подтвердилась гибель молодого солдата Артема Белобрового. Он родился в 2002 году Калуше на Ивано-Франковщине. Последний бой принял 16 октября 2023-го на территории Запорожской области.

– 30 августа в бою с российскими захватчиками погиб Максим Бутко, уроженец села Капитаново Луганской области, который служил еще с 2019-го. Воину навсегда останется 30 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!