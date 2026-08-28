Пролежал под землей почти 80 лет: в Прикарпатье мужчина нашел в лесу бидон с архивом ОУН. Фото

На днях в лесу недалеко от села Старые Скоморохи в Прикарпатье мужчина обнаружил под слоем почвы запечатанный бидон с документами Бильшивцевского провода ОУН. Большинство найденных материалов датируется 1948–1949 годами.

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Об этом сообщили на странице в Facebook Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Степана Бандеры. В музей обратился житель села Загорье Андриан Шаган, который нашел тайник во время прогулки по лесу.

По данным музея, мужчина случайно зацепился ногой за проволоку. Он решил осмотреть это место и под слоем почвы обнаружил запечатанный бидон с документами.

В нем находились исторические материалы, преимущественно датированные 1948–1949 годами. Чтобы обследовать место находки и безопасно изъять архив, туда выехала совместная рабочая группа.

Что содержит найденный архив

Директор коммунального предприятия "Память" Василий Тымкив входил в состав рабочей группы, которая изучала находку. В комментарии "Суспильному" он рассказал, какие материалы удалось обнаружить в архиве. По его словам, большинство из них — это документы Бильшивцевского районного провода ОУН, преимущественно пропагандистского характера.

Среди находок есть листовки и прокламации, в частности обращение к украинцам-красноармейцам с призывом не выступать против собственного народа, а также обращение к другим порабощенным народам Советского Союза. В архиве также обнаружили брошюры, посвященные истории Украины.

Часть документов касается хозяйственной деятельности ОУН, в частности сбора средств в помощь украинскому националистическому подполью. Также среди материалов есть документы Службы безопасности ОУН.

По словам Тимкива, разноплановость найденных материалов может свидетельствовать о том, что они принадлежали различным подпольным структурам — референтурам. В ОУН они отвечали за отдельные направления деятельности, в частности хозяйственное, пропагандистское, организационно-мобилизационное и военное.

Учитывая широкий спектр документов , можно предположить, что архив принадлежал руководителю или заместителю руководителя Бильшивцевского провода ОУН, отметил Тимкив.

В настоящее время находка передана ученым музея. Специалисты уже приступили к тщательной обработке материалов, требующих особого ухода.

В музее отметили, что впоследствии обнародуют первые результаты исследования и расскажут общественности больше о найденном архиве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об еще одной подобной находке в Прикарпатье. В апреле 2025 года в лесу недалеко от села Козаковка местные жители обнаружили бидон с не менее чем полусотней изданий ОУН и УПА, датированных 1948–1950 годами.

Документы пролежали под землёй около 80 лет, после чего их передали на реставрацию. Среди материалов были пропагандистские издания, обращения к представителям других народов Советского Союза и документы на украинском и русском языках.

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