Пролежал 80 лет под землей: в лесу в Прикарпатье нашли бидон с документами ОУН. Фото

В лесу неподалеку от села Козаковка в Ивано-Франковской области было найдено не менее полусотни изданий Организации украинских националистов, печатной продукции времен 1948-1950 годов. Документы ОУН пролежали под землей в обычном молочном бидоне 80 лет. Бидон обнаружили местные жители возле вывернутого непогодой дерева.

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Документы ОУН обнаружили 4 апреля. А 8 апреля 2025 года находка была передана на реставрацию, сообщил национальный вещатель.

"Это – уникальная частица нашей истории и большая миссия, чтобы эти документы были реставрированы, сохранены, чтобы неравнодушные к нашей истории могли увидеть эти документы, эти издания", – говорит глава КП "Память" Василий Тимкив. Именно его предприятие займется реставрацией.

По его словам, это одна из самых масштабных находок в области. Среди других бумаг есть полсотни уникальных пропагандистских изданий ОУН и УПА, датированных 1948-1950 годами. Среди находок есть брошюрка "Указание родителям в воспитании детей".

Тимкив считает, что издания принадлежали ячейке пропаганды УГВР.

"Это своеобразное подпольное правительство, созданное ОУН. Он должен представлять украинское государство в состоянии войны. Руководителем бюро информации Украинской главной освободительной рады был Петр "Полтава" Федун. Возможно, это мог быть частично его личный архив, или возглавляемой им структуры", – говорит директор КП.

Над реставрацией находки будут работать специалисты по восстановлению архивных документов коммунального предприятия "Память" и непосредственно историк и реставратор Анатолий Евстигнеев. Он предполагает, что часть документов можно восстановить за полгода, над другими могут работать несколько лет.

"В общем, очень много интересного. Здесь нашли обращение к чешскому братскому народу, чтобы поднимались на борьбу против большевиков в Чехии. Здесь есть документы на русском языке, чтобы россияне могли прочитать, и на украинском языке – многонациональные", – говорит Евстигнеев.

Известно, что примерно в километре от поваленного дерева, где и нашли бидон, был бункер воина УПА, редактора и писательницы Богданы Светлик. Вероятно, это те документы, которые в сыое время печатала Богдана.

Так или иначе, после реставрации документы будут экспонироваться в музее исторических находок села Тисов.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину под Волчанском погиб основатель и первый командир батальона ОУН Николай Кохановский. Он был активным участником Революции Достоинства, а затем, в 2014 году, защищал Украину от на тот момент гибридной агрессии РФ, которая за восемь лет переросла в полномасштабное вторжение.

В то же время с именем Коханивского связано несколько громких и довольно скандальных историй, произошедших в тылу. Чем известен воин, отдавший жизнь за родную землю, напоминает OBOZ.UA.

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