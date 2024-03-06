Происходят из церковного календаря: какие редкие имена встречаются в Украине
В последнее время популярность набирают древние имена, которые когда-то были традиционными для нашего народа. Родители нередко ищут варианты в исторических источниках или в религиозных книгах.
Отдельную группу составляют имена, которые давались по церковному календарю – согласно нему каждый день в году имеет в качестве покровителя определенного христианского мученика или святого. OBOZ.UA рассказывает, какие редкие имена, происходящие из церковных календарей, встречаются в Украине.
В группу "церковных" входят имена христианских святых и патриархов – Амфилохий, Паисий, Алипия, Параскева.
К "библейской" группе относятся имена, встречающиеся в Ветхом и Новом Заветах: Соломон, Рахиль, Манассия, Авраам, Енох, Танита.
В категорию славянских входят летописные имена древних князей, а также древние славянские имена – Кий, Аскольд, Малуша, Забава, Вирляна, Жадана, Казимир, Лада, Радомира.
Среди "греко-римской" группы редких имен следует выделить следующие: Медея, Одиссей, Кассандра, Ирида, Теодор, Мелания, Иллария, Гликерия, Агафья.
В список православных имен традиционно включаются и западные святые.
Среди редких можно выделить следующие мужские имена:
- Аарон – горный (евр.)
- Адам – красный человек, земля (почва) (евр.)
- Адриан – из Адрии (итальянского города), или живущий на Адриатическом море
- Антоний – получение взамен (греч.)
- Аристарх – лучший руководитель (греч.)
- Архип – конюх (греч.)
- Валент – крепкий, сильный (лат.)
- Венедикт – благословенный (лат.)
- Побеждающий викентий (лат.)
- Дамиан – укрощенный (греч.)
- Дан – судья (евр.)
- Захария – память Господня (евр.)
- Илларион – тихий, радостный (греч.)
- Иосиф (Иосиф, Иосиф) – приумноженный (евр.)
- Климент – милостивый (лат.)
- Лаврентий – лавровый (лат.)
- Лазарь – Бог помощник (евр.)
- Леонид – подобен льву (греч.)
- Лукий (Лука) – светящий (лат.)
- Мирон – миро (греч.)
- Миан – материн, принадлежащий кормилице (греч.)
- Назарий – посвящен Богу (евр.)
- Нестор – вернувшийся домой (греч.)
- Платон – широкий (греч.)
- Севастиан – многоуважаемый (греч.)
- Стефан – венец (греч.)
К редким церковным относятся следующие женские имена:
- Августа – священная (лат.)
- Ариадная – верная (греч.)
- Артемия – здоровая, цветущая (греч.)
- Валентина – сильная (лат.)
- Василиса – царственная (греч.)
- Евфросинья – радость (греч.)
- Зинаида – божественная (греч.)
- Иллария – тихая, радостная, ясная (греч.)
- Иоанна (Иоанна) – благодать Божия (евр.)
- Калерия – крепкая (лат.)
- Лидия – родом из Лидии (в Малой Азии)
- Лукина – светлая (лат.)
- Матрона – знатная (лат.)
- Мелания – черная (греч.)
- Серафима – пламенная (евр.)
- Харитина – благодатная (греч.)
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