Происходят из церковного календаря: какие редкие имена встречаются в Украине

В последнее время популярность набирают древние имена, которые когда-то были традиционными для нашего народа. Родители нередко ищут варианты в исторических источниках или в религиозных книгах.

Отдельную группу составляют имена, которые давались по церковному календарю – согласно нему каждый день в году имеет в качестве покровителя определенного христианского мученика или святого. OBOZ.UA рассказывает, какие редкие имена, происходящие из церковных календарей, встречаются в Украине.

В группу "церковных" входят имена христианских святых и патриархов – Амфилохий, Паисий, Алипия, Параскева.

К "библейской" группе относятся имена, встречающиеся в Ветхом и Новом Заветах: Соломон, Рахиль, Манассия, Авраам, Енох, Танита.

В категорию славянских входят летописные имена древних князей, а также древние славянские имена – Кий, Аскольд, Малуша, Забава, Вирляна, Жадана, Казимир, Лада, Радомира.

Среди "греко-римской" группы редких имен следует выделить следующие: Медея, Одиссей, Кассандра, Ирида, Теодор, Мелания, Иллария, Гликерия, Агафья.

В список православных имен традиционно включаются и западные святые.

Среди редких можно выделить следующие мужские имена:

Аарон – горный (евр.)

Адам – красный человек, земля (почва) (евр.)

Адриан – из Адрии (итальянского города), или живущий на Адриатическом море

Антоний – получение взамен (греч.)

Аристарх – лучший руководитель (греч.)

Архип – конюх (греч.)

Валент – крепкий, сильный (лат.)

Венедикт – благословенный (лат.)

Побеждающий викентий (лат.)

Дамиан – укрощенный (греч.)

Дан – судья (евр.)

Захария – память Господня (евр.)

Илларион – тихий, радостный (греч.)

Иосиф (Иосиф, Иосиф) – приумноженный (евр.)

Климент – милостивый (лат.)

Лаврентий – лавровый (лат.)

Лазарь – Бог помощник (евр.)

Леонид – подобен льву (греч.)

Лукий (Лука) – светящий (лат.)

Мирон – миро (греч.)

Миан – материн, принадлежащий кормилице (греч.)

Назарий – посвящен Богу (евр.)

Нестор – вернувшийся домой (греч.)

Платон – широкий (греч.)

Севастиан – многоуважаемый (греч.)

Стефан – венец (греч.)

К редким церковным относятся следующие женские имена:

Августа – священная (лат.)

Ариадная – верная (греч.)

Артемия – здоровая, цветущая (греч.)

Валентина – сильная (лат.)

Василиса – царственная (греч.)

Евфросинья – радость (греч.)

Зинаида – божественная (греч.)

Иллария – тихая, радостная, ясная (греч.)

Иоанна (Иоанна) – благодать Божия (евр.)

Калерия – крепкая (лат.)

Лидия – родом из Лидии (в Малой Азии)

Лукина – светлая (лат.)

Матрона – знатная (лат.)

Мелания – черная (греч.)

Серафима – пламенная (евр.)

Харитина – благодатная (греч.)

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