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Происходят из церковного календаря: какие редкие имена встречаются в Украине

Алина Милсент
Новости. Общество
2 минуты
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Происходят из церковного календаря: какие редкие имена встречаются в Украине

В последнее время популярность набирают древние имена, которые когда-то были традиционными для нашего народа. Родители нередко ищут варианты в исторических источниках или в религиозных книгах.

Отдельную группу составляют имена, которые давались по церковному календарю – согласно нему каждый день в году имеет в качестве покровителя определенного христианского мученика или святого. OBOZ.UA рассказывает, какие редкие имена, происходящие из церковных календарей, встречаются в Украине.

В группу "церковных" входят имена христианских святых и патриархов – Амфилохий, Паисий, Алипия, Параскева.

К "библейской" группе относятся имена, встречающиеся в Ветхом и Новом Заветах: Соломон, Рахиль, Манассия, Авраам, Енох, Танита.

В категорию славянских входят летописные имена древних князей, а также древние славянские имена – Кий, Аскольд, Малуша, Забава, Вирляна, Жадана, Казимир, Лада, Радомира.

Среди "греко-римской" группы редких имен следует выделить следующие: Медея, Одиссей, Кассандра, Ирида, Теодор, Мелания, Иллария, Гликерия, Агафья.

В список православных имен традиционно включаются и западные святые.

Среди редких можно выделить следующие мужские имена:

  • Аарон – горный (евр.)
  • Адам – красный человек, земля (почва) (евр.)
  • Адриан – из Адрии (итальянского города), или живущий на Адриатическом море
  • Антоний – получение взамен (греч.)
  • Аристарх – лучший руководитель (греч.)
  • Архип – конюх (греч.)
  • Валент – крепкий, сильный (лат.)
  • Венедикт – благословенный (лат.)
  • Побеждающий викентий (лат.)
  • Дамиан – укрощенный (греч.)
  • Дан – судья (евр.)
  • Захария – память Господня (евр.)
  • Илларион – тихий, радостный (греч.)
  • Иосиф (Иосиф, Иосиф) – приумноженный (евр.)
  • Климент – милостивый (лат.)
  • Лаврентий – лавровый (лат.)
  • Лазарь – Бог помощник (евр.)
  • Леонид – подобен льву (греч.)
  • Лукий (Лука) – светящий (лат.)
  • Мирон – миро (греч.)
  • Миан – материн, принадлежащий кормилице (греч.)
  • Назарий – посвящен Богу (евр.)
  • Нестор – вернувшийся домой (греч.)
  • Платон – широкий (греч.)
  • Севастиан – многоуважаемый (греч.)
  • Стефан – венец (греч.)

К редким церковным относятся следующие женские имена:

  • Августа – священная (лат.)
  • Ариадная – верная (греч.)
  • Артемия – здоровая, цветущая (греч.)
  • Валентина – сильная (лат.)
  • Василиса – царственная (греч.)
  • Евфросинья – радость (греч.)
  • Зинаида – божественная (греч.)
  • Иллария – тихая, радостная, ясная (греч.)
  • Иоанна (Иоанна) – благодать Божия (евр.)
  • Калерия – крепкая (лат.)
  • Лидия – родом из Лидии (в Малой Азии)
  • Лукина – светлая (лат.)
  • Матрона – знатная (лат.)
  • Мелания – черная (греч.)
  • Серафима – пламенная (евр.)
  • Харитина – благодатная (греч.)

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