Неожиданная тенденция: в Минюсте назвали самые популярные имена 2023 года. Список
В Минюсте Украины назвали самые популярные имена в 2023 году. Стоит отметить, что тенденция выбора имен для маленьких украинцев удивляет.
Об этом говорится на странице ведомства в Facebook. Там напомнили, что имя ребенка определяется с согласия родителей новорожденного.
"Это определено статьей 146 Семейного кодекса Украины. Если же мать ребенка не состоит в браке и при этом отсутствует добровольное признание отцовства – имя для малышей определяется его матерью. Ребенку может быть дано не больше имен, если другое не следует из обычая национального меньшинства, к которому принадлежат мать и (или) отец. Спор между родителями по имени ребенка может решаться органом опеки и попечительства или судом", – отметили в Минюсте.
Итак, малышей в I полугодии 2023 года при государственной регистрации рождения называли так: Анастасия, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, София, Соломия; Андрей, Богдан, Владимир, Василий, Даниил, Иван, Матвей, Николай, Александр, Ярослав.
Как видим, украинцы начали отдавать предпочтение древним именам исключительно украинского происхождения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одними из самых популярных имен для детей в первом полугодии 2021 стали Анна, София, Артем, Александр. Некоторые родители решили наоборот выбрать нестандартные имена для своих чад.
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