Прогноз на последний день лета: чем погода порадует украинцев 31 августа. Карта

Согласно последнему прогнозу погоды, в Украине все сутки 31 августа будет небольшая облачность без осадков. Лишь на крайнем западе страны днем возможны местами кратковременные дожди и грозы.

Видео дня

Также не будет и сильного ветра – юго-восточный, он не превысит 5-10 м/с. Об этом говорится в соответствующих сообщениях Укргидрометцентра.

Жара пока не отступает: температура на юге и юго-востоке днем ожидается до 29-34°. На остальной территории днем будет 26-31°. Более-менее прохладно будет только в Карпатах, где прогнозируют лишь 20-25°.

Какая погода будет в столице

На территории Киевской области и самого Киева также будет небольшая облачность без осадков.

Температура по области ночью составит 13-18°, но днем будет уже 26-31°, тогда как в столице днем будет около 30°.

Что говорят специалисты

Сейчас погоду предопределяет поле высокого давления, поэтому "осадков не ждем".

"Только 1 сентября днем в стране местами есть вероятность кратковременных дождей с грозой – под влиянием атмосферного фронта. Таким образом, рассчитываем, что даже после завершения календарного лета, начало сентября еще порадует нас по-летнему теплой погодой", – отмечают синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, известный синоптик Наталья Диденко также утверждает, что именно "жара завершит летний сезон в Украине". По ее словам, это"антициклон упирается бычком и не пускает атлантическую влагу в Украину".

Также предлагаем вам прочитать, каким прогнозом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра Иван Семилит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!