Синоптик дала прогноз на 1 сентября и рассказала, когда в Украине ослабнет жара

Если в подавляющем большинстве стран Европы в следующие выходные ожидаются дожди, то в Украине будет без осадков. Только в субботу, 30 августа, местами в Донецкой области, а в воскресенье в Карпатах возможны локальные осадки.

Видео дня

Такой прогноз погоды предоставляет известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, именно "жара завершит летний сезон в Украине".

В целом 30 и 31 августа в большинстве областей в течение дня ожидается максимальная температура воздуха от +28 до +33 градусов. Только в ночные часы воздух "будет мягче" 0 от +14 до +19, а на юге и до +20 градусов.

"Антициклон упирается бычком и не пускает атлантическую влагу в Украину", 1 замечает синоптик и демонстрирует соответствующую карту воздушных масс.

Что говорят в Укргидрометцентре

Ее коллеги в Укргидрометцентре подтверждают: 30 августа будет "небольшая облачность без осадков", с преимущественно юго-восточным ветром до 7-12 м/с (а в Приазовье и восточных областях и до 15-20 м/с).

Согласно их карте, прохладнее всего будет в Карпатах ночью (7-12°), а наибольшая жара ожидается на юге страны 2 до 34°.

Какая погода ожидается в Киеве

В столице и 30, и 31 августа будет жарко и без осадков, говорит Наталка Диденко и уточняет 3 днем от +28 до +31 градус.

В небе будет "небольшая облачность", и также какое-то облегчение можно ожидать от довольно сильного ветра 4 юго-восточный, он будет с порывами до 7-12 м/с.

Какая погода будет в первый день сентября

1 сентября жара несколько ослабнет лишь на западе и севере (ожидается +24, +28 градусов), на остальной территории Украины еще будет довольно жарко, до +33 градусов, отмечает Наталка Диденко.

Дожди первого сентября возможны 5 но только во второй половине дня и только на востоке, юге и в центральной части Украины. На западе и севере 6 без осадков.

"Ощутимое ослабление жары, некий крен в сторону осени, ориентировочно состоится только после 6 сентября", – говорит синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября дожди с грозами возможны в большинстве центральных и южных областей, а 2 сентября 8 на востоке, днем на левобережье и местами на западе страны. На остальной территории осадков не ожидается. Именно таким прогнозом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра Иван Семилит.

