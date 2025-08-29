"Не будем забывать...": синоптик рассказал, какой погоды ждать украинцам в начале сентября

В начале сентября украинцам стоит готовитьсяк жаркой погоде с кратковременными дождями и грозами. Первые дни осени будут похожими на последние августовские.

Прогнозом поделился ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра Иван Семилит в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, 1 сентября дожди с грозами возможны в большинстве центральных и южных областей, а 2 сентября – на востоке, днем на левобережье и местами на западе страны. На остальной территории осадков не ожидается.

Какой будет погода в начале сентября в Украине

"1 сентября днем в большинстве центральных и южных областей, а 2 сентября ночью на востоке, днем на левобережье, местами также на западе страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков", – рассказал Семилит.

Синоптик добавил, что ночная температура будет держаться на уровне +14... +19 градусов, а ближе к морю – до +22 градусов, дневная температура будет колебаться от +24 до +30 градусов. А 1 сентября может потеплеть до +34 градусов, но в восточных областях.

Семилит отметил, что погода в сентябре будет неустойчивой, а температура воздуха может колебаться. "Не будем забывать о том, что наша атмосфера изменчива, ежедневно она движется, и на территорию Украины может поступать как атлантическая воздушная масса с прохладой, так и воздух из южных широт, который намного теплее", – предупредил эксперт.

Прогноз погоды на 1-2 сентября

В понедельник, 1 сентября, по данным Укргидрометцентра, в центральных и южных областях пройдут кратковременные дожди, однако температура останется на уровне предыдущего дня. Ночью столбики термометров в большинстве регионов покажут +15...+18 градусов, днем ожидается +26...+32. В западных областях будет немного прохладнее, а на востоке – теплее.

Во вторник, 2 сентября, осадки прогнозируют в нескольких регионах Украины – на западе, в Черкасской и Черниговской областях, а также в восточных и южных регионах. Температура снизится на несколько градусов по сравнению с понедельником: дневные максимумы не превысят +30 градусов. Самые низкие показатели ожидаются на западе, +24...+26 градусов, тогда как в центре, на юге и юго-востоке столбики термометров достигнут +29...+31.

Как сообщал OBOZ.UA, во время календарного перехода лета в осень погода в Украине будет оставаться по-настоящему теплой. Осеннего похолодания пока не предвидится. Правда, 31 августа и 1 сентября местами будут дожди, в определенных регионах могут быть достаточно прохладные ночи, впрочем, днем воздух будет прогреваться до жарких +34 градусов.

