'Проблема трансформируется': Ивановская рассказала, как изменились жалобы на нарушение языкового закона в интернете

Жалоб на нарушение языкового закона и на русский язык в интернете стало меньше, однако характер этих нарушений меняется. Обычно за такие поступки наказывают штрафами.

Видео дня

Об этом сообщила языковой омбудсмен Елена Ивановская на пресс-конференции "Укринформа". В этом году процент обращений от граждан составляет 25%.

"Доля жалоб относительно языка интернет-представительства в общем количестве обращений постепенно уменьшается с 46% в 22-м году до 25% в 25-м. В то же время абсолютное количество таких жалоб остается значительным. Это свидетельствует не об исчезновении проблемы, а о ее трансформации. Меняется и профиль нарушителя, и характер нарушений", – отметила она.

По ее словам, если в 2022-2023 годах 80% нарушений касались полного отсутствия украиноязычной версии сайтов, то в течение 2024-2025 годов преобладают жалобы на загрузку по умолчанию русскоязычной версии при наличии украинской.

Параллельно растет количество жалоб на веб-сайты, социальные сети и коммерческую информацию малого бизнеса. По мнению Ивановской, это свидетельствует о постепенном наполнении сайтов на украинском языке и одновременно о формировании новой зоны языкового напряжения – социальных сетей.

"По состоянию на 17 декабря 2025 года было начато 971 мероприятие государственного контроля, из них 310 относительно языка интернет-представительств. Это 32% от общего количества. По результатам контроля составлены протоколы и приняты постановления по 304 делам, что составляет 44% от всех административных дел. Преобладают предупреждения, но применяются и штрафы от 3400 до 8500 грн в случае повторного нарушения. Фактически около трети интернет-представительств, в отношении которых поступили обоснованные жалобы и где зафиксированы нарушения, привлекаются к административной ответственности", – сообщила она и добавила, что в то же время сохраняется системное ограничение эффективности контроля из-за приписывания субъектами хозяйствования недостоверных данных о госрегистрации.

Напомним, ранее Елена Ивановская заявила, что предложение запретить русскоязычные версии сайтов является "симптомом глубокой боли украинцев". Однако, по ее словам, требование петиции противоречит статье 27 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод Европейской хартии региональных языков. Из документа изъяли русский и несуществующий молдавский языки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!