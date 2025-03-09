Почему Чарльз III не лишил королевских титулов принца Гарри и его супругу: стало известно настоящую причину

Король Великобритании Чарльз III не планирует лишать принца Гарри и его супругу Меган Маркл их королевских титулов, несмотря на напряженные отношения супругов с британской монархией. Как отмечают королевские эксперты, основная причина такого решения — желание короля сохранить возможность примирения с младшим сыном в будущем.

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Принц Гарри и Меган Маркл получили титулы герцога и герцогини Сассекских в 2018 году от покойной королевы Елизаветы II. Однако после отказа от обязанностей членов королевской семьи в 2020 году и переезда в США вопрос их титулов неоднократно поднимался в британском обществе. По словам эксперта из королевской семьи Фила Дампьера в комментарии The Sun, король не хочет ухудшать и без того сложные отношения с младшим сыном.

"Это было бы тяжело сделать, и он не хочет углублять разрыв, надеясь, что однажды может произойти примирение с сыном", – сообщил эксперт.

В то же время, по мнению Фила Дампьера, последние действия Меган Маркл, в том числе использование титула Сассекски как фамилии в новом шоу на Netflix "С любовью, Меган", не способствуют возобновлению отношений с королевской семьей.

"Шоу не поможет уладить разрыв между ними, поскольку в основном это просто чушь о перестановке фруктов и зажигании свечей. По крайней мере, Меган пытается заработать деньги на чем-то другом, кроме критики королевской семьи. Но любое семейное примирение требует гораздо больше времени и реального изменения отношения со всех сторон", – отметил он.

Сама Меган Маркл отмечает, что титул Сассекских для нее имеет особое значение, поскольку это то, что объединяет ее семью: "Мне нравится, что это то, что Арчи, Лили, Эйч (принц Гарри. – Ред.) и я имеем вместе. Это многое для меня значит".

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл показала невиданное ранее фото 3-летней принцессы Лилибет с отцом. Это редкий кадр, поскольку супруги крайне редко публикуют снимки своих детей, а также постоянно скрывают их лица.

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