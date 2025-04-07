Между принцем Гарри и Меган Маркл возникли разногласия из-за детей: на чем настаивает каждый из них

Принц Гарри и Меган Маркл имеют разное видение воспитания своих детей. В последнее время герцогиня Сассекская стала чаще делиться кадрами с принцем Арчи и принцессой Лилибет в сети, чтобы продвигать бренд As Ever, что совсем не нравится ее мужу.

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Как отмечает редактор британского издания The Sun Мэтт Уилкинсон, младший сын Чарльза ІІІ хочет как можно дольше держать наследников подальше от публичности. А вот Меган Маркл со своей стороны была бы не прочь больше времени проводить с малышами за пределами дома, посещая общественные места, пишет Page Six.

"Я понимаю это так, что до определенного периода принц Гарри хотел бы, чтобы его детей никто не видел. Он не хочет, чтобы их фотографировали. Ему кажется, что если он вывезет их за пределы Монтесито, то там будет толпа, которая будет пытаться запечатлеть его детей", – объяснил эксперт.

Однако в то время как принц Гарри привык держать личную жизнь более частной, поскольку воспитывался в королевской семье, Меган Маркл росла в более свободной среде. Поэтому она не хочет закрываться с детьми в четырех стенах.

"Меган выросла в Калифорнии. Она однажды сказала, что хотела бы вести более калифорнийский образ жизни, водить детей на пляж, гулять, заниматься разными делами. Она не хочет прятать их", – добавил Мэтт Уилкинсон.

Стоит отметить, что Меган Маркл стала все чаще делиться снимками с детьми с момента запуска вебсайта бренда образа жизни As Ever. Она разместила на ресурсе фотографию с принцессой Лилибет, где проводит время с девочкой на живописной лужайке. Позже герцогиня Сассекская поделилась милым кадром, на котором держит дочь на руках и нежно обнимает сына.

На всех фотографиях наследники супругов стоят спиной к камере, однако королевский комментатор Ричард Фицвильям считает, что Маркл приобщает детей к своей деятельности, чтобы привлекать больше внимания.

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