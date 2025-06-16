Приехали лечить дочь: в Израиле погибла целая семья из Одессы

В результате ракетной атаки Ирана на израильский город Бат-Ям 14 июня погибла семья из Одессы из пяти человек. Они приехали на лечение.

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Об этом историк и журналист Шимон Бриман рассказал в эфире "Суспільне. Студия". Он ссылается на пресс-релиз посольства Украины в Израиле.

По его словам, семья, которая состояла из бабушки, мамы, дочери и двух молодых племянников, погибла в результате прямого попадания иранской ракеты в городе Бат-Ям.

"Это были граждане Украины из Одессы, которые приехали на лечение дочери в Израиле. Вчера вечером был короткий пресс-релиз посольства Украины в Израиле. Мы чувствуем, что есть какая-то общая судьба между украинцами и израильтянами", – резюмировал трагическую весть Шимон Бриман.

Детали обстрела

Ранее сообщалось, что в Израиле погибли 24 человека и еще 592 получили ранения за три дня конфликта с Ираном. Об этом пишет CNN

Иран выпустил по Израилю 370 баллистических ракет и сотни беспилотников с пятницы, сообщили в офисе премьер-министра Израиля. Они поразили 30 объектов.

В Иране за это время погибли по меньшей мере 224 человека, по данным министерства здравоохранения страны.

Как писал OBOZ.UA:

- Израиль в ночь на 13 июня осуществил удары по территории Ирана в рамках операции под названием Rising Lion ("Пробуждение льва"), направленной против ядерной программы страны;

- Тегеран атаковал в ответ, и по состоянию на 16 июня страны продолжают обмениваться ударами. Военные ЦАХАЛ направляют ракеты по стратегическим, военным и ядерным объектам в Иране, в частности по заводам, связанным с оборонной и энергетической инфраструктурой;

- Военные ликвидировали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами;

- После этого стороны продолжали обмениваться взаимными ударами. Подробнее о том, какие иранские объекты уничтожил Израиль и кто из военных и ученых был убит, читайте в нашем материале по ссылке.

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