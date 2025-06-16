Какие иранские объекты уничтожил Израиль, кто из военных и ученых был убит. Подробности, фото и видео

Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по территории Ирана в рамках операции под названием Rising Lion ("Пробуждение льва"), направленной против ядерной программы страны. Тегеран атаковал в ответ, и по состоянию на 16 июня страны продолжают обмениваться ударами. Военные ЦАХАЛ направляют ракеты по стратегическим, военным и ядерным объектам в Иране, в частности по заводам, связанным с оборонной и энергетической инфраструктурой.

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Кроме того, по предварительным данным, ликвидированы десятки высокопоставленных военных Корпуса стражей Исламской революции и ученых-ядерщиков. OBOZ.UA собрал информацию, какие иранские объекты уничтожил или повредил Израиль.

Нефтяные и газовые объекты

14 июня иранские медиа сообщали об атаках на газовые и нефтяные объекты в районе крупнейшего в мире газоконденсатного месторождения "Южный Парс", на одном из участков была приостановлена добыча газа. Кроме того, атакован один из нефтеперерабатывающих заводов.

Всего в нем находится около 20% мировых разведанных запасов нефти.

Кроме того, Министерство нефти Ирана подтвердило, что был атакован топливный и бензиновый склад Шахран, в котором находилось не менее 11 резервуаров для хранения топлива.

Также Израиль атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе.

Ядерные объекты

Ключевой объект обогащения урана в городе Натанз был несколько раз атакован. Там возник пожар и черный дым. По неподтвержденной информации, реактор разрушен.

Также сообщалось о взрывах вблизи ядерного объекта Фордо, который расположен к югу от Тегерана и лежит примерно на 100 метров под землей. Комплекс в Фордо является вторым по масштабам заводом Ирана по обогащению урана. Иран официально признал лишь незначительные повреждения.

МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в иранском Исфахане. Были повреждены по меньшей мере четыре важных инфраструктурных здания, в том числе завод по переработке урана и завод по производству топливных пластин.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси уточнил, какие именно объекты были поражены на ядерной площадке в Исфахане.

"Центральная химическая лаборатория, завод по переработке урана, Тегеранский завод по производству топлива для реакторов и металлообрабатывающий завод UF4 (тетрафторида урана) для ЕС, который находился в стадии строительства", - сказал он.

Военные объекты

В ночь на 15 июня известно об ударах по объектам, связанным с Министерством обороны Ирана. В частности, речь идет о центре в городе Исфахан, детали повреждений уточняются. Также была осуществлена масштабная атака на системы ПВО на западе Ирана. По данным военных, десятки радаров и установок для запуска ракет "земля-воздух" были уничтожены.

Также зафиксировано попадание по заводу Shiraz Electronics в городе Шираз, который производит радары и электронику для военных. По данным CNN, объект был уничтожен.

Армия обороны Израиля показала инфографику об уничтоженных объектах военной промышленности в Иране. В частности, поражены объекты, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции (КСИР), его элитному спецподразделению Кудс, а также другие военные цели на территории Ирана.

Объект производства навигационных и ракетных систем

Объект изготовления компонентов систем ПВО, принадлежащих КСИР

Удар по объекту по производству горючего для различных типов ракет

Удар по заводу по производству ракет "земля-земля" на территории Ирана

Ликвидация военного командования и ученых-ядерщиков

Израильские военные утверждают, что их атаками было уничтожено уже 20 иранских генералов, в том числе глава военной разведки и командующий наземными ракетными комплексами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В частности, это:

главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами. Также сообщалось о ликвидации командующего армии Ирана Мохаммада Багери;

командующий Военно-воздушных сил КСИР Амир Али Хаджизаде. Вместе с ним погиб высший командный состав ВВС Ирана, в частности командующий сил БпЛА Тахер-Пур и глава командования противовоздушной обороны Давуд Шейхиан.

Ученые-ядерщики:

президент Исламского университета "Азад" Мохаммад-Мехди Техранчи;

экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси;

руководитель отдела ядерной инженерии в иранском университете Шахид Бехешти Абдулхамид Минучера ;

; профессор ядерной инженерии в университете Шахид Бехешти Ахмад Реза Зольфагари

профессор ядерной инженерии в университете Шахид Бехешти АмирхоссейнФекхи.

Телевидение

Вечером 16 июня в сети сообщили, что Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения IRIB прямо во время выпуска новостей. Удар попал в прямой эфир.

Ранее ЦАХАЛ объявлял эвакуацию из района Тегерана, где расположена штаб-квартира IRIB.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о ядерной программе Ирана, какие объекты оказались под ударом ЦАХАЛ и остановит ли это Тегеран.

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