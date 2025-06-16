Иран запустил ракеты по Израилю: есть разрушения, на электростанции в Хайфе – пожар, пострадали десятки человек (обновляется)

Четвертые сутки продолжается обострение конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном: в результате военных действий сообщается о жертвах и пострадавших среди мирных израильтян. С ночи 16 июня Армия обороны Израиля нанесла очередные удары вблизи ядерного исследовательского центра в Парчине, также были взрывы возле подземного объекта по обогащению урана Фордо, со своей стороны иранские силы поразили газовую электростанцию в Хайфе.

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Западные лидеры выразили надежду на прекращение огня между странами, но признали, что им, возможно, придется "договориться об этом". OBOZ.UA следит за событиями в регионе в режиме онлайн.

06:20 – Израильская национальная служба экстренной медицинской помощи Magen David Adom сообщила, что из четырех мест поражения баллистическими ракетами в центральном Израиле в больницы госпитализировали 67 человек. Среди них женщина в возрасте около 30 лет в тяжелом состоянии, шестеро раненых средней тяжести и 60 человек с легкими травмами или те, кто пострадал от острой реакции на стресс. Также по меньшей мере три человека погибли в результате ударов ракет.

06:00 – Соединенные Штаты Америки перебрасывают 21 дополнительный заправочный самолет на Ближний Восток. В СМИ предполагают, что таким образом идет подготовка к следующей фазе операции по уничтожении иранской военной и ядерной инфраструктуры.

05:40 – Параллельно Армия обороны Израиля предупредила о запуске ракет хуситами из Йемена. При этом военные просили общественность не публиковать и не распространять места и видеозаписи атак, поскольку "враг отслеживает их, чтобы улучшить свои ударные возможности".

05:30 – Как пишет The Jerusalem Post, вскоре после очередного ракетного обстрела Ираном на севере Израиля прозвучали сирены об угрозе атаки дронов. Полицию проинформировали о том, что иностранные СМИ документируют и фотографируют точные места падения ракет в прибрежном районе Израиля, где правоохранители проводят документирование последствий.

05:10 – Иран запустил очередную волну ракет в направлении центральной части Израиля: взрывы раздавались в трех разных районах, сообщалось о попадании ракет в муниципалитете Петах-Тиква и Тель-Авиве. Пострадали по меньшей 35 гражданских, среди них – тяжелораненый 10-летний мальчик.

05:00 – Иранские силы атаковали ракетами газовую электростанцию в городе Хайфа в центральной части Израиля: там вспыхнул сильный пожар. В результате взрывов начались перебои со светом. В Хайфе есть нефтеперерабатывающий завод, крупный порт и военно-морская база.

04:00 – Иран в ночь на понедельник снова запустил ракеты по Израилю. Израильская служба скорой помощи Magen David Adom отметила, что пока у нее есть сведения о нескольких легко раненых. Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила о нескольких пожарах в центральных районах страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 14-15 июня Израиль на Иран продолжали обмениваться ударам. Авиация ЦАХАЛ атаковала объекты иранского военно-промышленного комплекса, при этом Тегеран бил по мирным израильским городам: сообщалось о жертвах и сотнях пострадавших среди гражданских.

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