Причина – не в питании: в Раде объяснили, что вызвало волну заболеваемости среди нардепов

В Верховной Раде Украины зафиксировали волну заболеваемости среди народных депутатов и работников Аппарата, однако причиной этого не стало питание в столовой парламента. Специалисты подтвердили, что случаи не связаны с отравлением блюдами или продуктами.

Анализы показали, что возбудителем болезни стал норовирус, который распространяется контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Об этом сообщила пресс-служба Парламента.

После сообщений о возможном отравлении, Аппарат Верховной Рады немедленно инициировал комплекс проверок с привлечением специалистов.

Представители Центра превентивной медицины Государственного управления делами провели детальную проверку столовой, ее персонала, документации, продуктов питания и процесса приготовления пищи. Также было исследовано питьевую воду и воду, используемую во время приготовления блюд.

Для лабораторных исследований привлекли экспертов Киевского городского и областного центров контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения. Методом ПЦР было установлено, что все больные имели один и тот же тип вируса – норовирус, который часто вызывает вспышки в закрытых и многолюдных помещениях.

"Заболевания народных депутатов Украины и работников Аппарата не связаны с питанием в столовой Верховной Рады Украины... Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, выявлен один и тот же тип вируса – норовирус (острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем)", – констатировали в ВР.

Аппарат Верховной Рады принял дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за массового отравления 38 нардепов заболели настолько серьезно, что им пришлось подключать капельницы. Среди пострадавших – в основном нардепы от "Слуги народа".

