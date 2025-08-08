Преимущественно без осадков: синоптики сказали, где в субботу возможен кратковременный дождь и гроза

Согласно последним прогнозам погоды, в Украине 9 августа будет преимущественно переменная облачность без осадков. Лишь в северной части страны ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Также преимущественно северо-западный, ветер будет почти не ощутим – скорость порывов не превысит 5-10 м/с. Именно так обещают синоптики Укргидрометцентра.

Общая средняя температура в стране ночью составит 13-18° (несколько теплее будет на побережье морей – 16-21°). А днем ожидается 23-28°, причем на Закарпатье и в южной части страны значительно больше – 28-33°.

Почему будет такая погода

"В течение этого периода погоду будет определять преимущественно область высокого давления, что обеспечит отсутствие дождей. Ночью атмосферный фронт с запада обусловит кратковременный дождь и грозу на севере. А на следующий, еще более активный фронт, соответственно с грозовыми дождями, рассчитываем только с ночи 11 августа. После его перемещения страну ожидает прохладный воздух и порывистый северо-западный ветер", – объяснили синоптики.

Что ожидает столицу

Соответственно, 9 августа на территории Киевщины и Киева также переменная облачность. Ночью местами по области ожидают кратковременный дождь, даже грозу, но днем будет без осадков.

Температура в столице ночью составит 13-18°, днем 23-28°.

Жара в Украине провоцирует пожары

Отдельно синоптики предоставили предупреждение о пожарной опасности в Украине.

"9 августа в южной части и Днепропетровской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", – отметили они.

Правда, на карте в Укргидрометцентре также обозначили чрезвычайный уровень пожарной опасности для Сумской, Житомирской, Львовской и Тернопольской областей.

