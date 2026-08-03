Предполагалось использовать в качестве обоев: интересные факты о пузырчатой пленке

Пузырчатая пленка, без которой сегодня трудно представить упаковку хрупких товаров, появилась случайно. Её изобретатели стремились создать оригинальные обои, однако коммерческий успех пришёл только тогда, когда материал начали использовать для защиты грузов во время транспортировки.

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О необычной истории создания пузырчатой пленки рассказывает OBOZ.UA. Также австралийская компания-производитель Get Packed Packaging объяснила, как изготавливают популярный упаковочный материал и почему он стал незаменимым в логистике.

Пузырчатую пленку изобрели в 1957 году американские инженеры Альфред Филдинг и Марк Шаванн. Они склеили между собой две пластиковые занавески для душа, оставив между ними воздушные кармашки. Тогда предполагали, что такой материал станет модными трехмерными обоями, однако идея не заинтересовала покупателей.

После неудачи изобретатели основали компанию Sealed Air и начали искать новые способы применения своего материала. Сначала его испытывали в качестве утеплителя для теплиц, но и эта идея не увенчалась успехом. Лишь со временем пузырчатую пленку начали использовать для упаковки товаров. Сначала продукт назывался Air Cap, а позже получил знакомое всем название Bubble Wrap.

Настоящий прорыв произошел после того, как компания IBM начала использовать этот материал для защиты своих компьютеров IBM 1401 при транспортировке. С тех пор пузырчатая пленка стала стандартом для упаковки хрупких предметов во всем мире.

Процесс производства за десятилетия существенно изменился. Если первая машина, созданная в 1957 году, предназначалась для изготовления обоев, то современные производственные линии работают значительно быстрее и почти полностью автоматизированы.

Производство начинается со специальных гранул полимерной смолы, каждый тип которых отвечает за определённые свойства материала. Например, нейлон обеспечивает прочность, а специальные полимеры помогают сформировать герметичные воздушные пузырьки.

После этого гранулы поступают в экструдер, где плавятся при температуре примерно от 230 до 267 градусов Цельсия (450–512 °F). Расплавленный пластик превращается в тонкую пленку, которая проходит через систему валиков. На одном из них имеются специальные углубления, в которые пластик затягивается под действием вакуума, в результате чего образуются характерные пузырьки с воздухом.

Затем материал охлаждается, соединяется в многослойное полотно, проходит контроль качества, нарезается на рулоны нужной ширины, перфорируется при необходимости, упаковывается и отправляется потребителям.

Ежегодно компания производит столько пузырчатой пленки, что её хватило бы, чтобы обернуть экватор Земли примерно десять раз. Именно поэтому этот материал уже много десятилетий остаётся одним из самых популярных средств для безопасной транспортировки товаров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что транспортировка яиц всегда доставляла много хлопот фермерам и продавцам из-за того, что этот продукт очень хрупок. Чтобы перевезти большое количество яиц, их укладывали в корзины и перекладывали слоями опилками или сеном. Это требовало много времени и усилий, однако яйца на грунтовых дорогах всё равно разбивались.

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