Кто придумал лоток для яиц и когда это произошло: интересные факты

Перевозка яиц всегда доставляла много хлопот фермерам и продавцам из-за того, что этот продукт очень хрупок. Чтобы перевезти большое количество яиц, их складывали в корзины и перекладывали слои опилками или сеном. Это требовало много времени и усилий, однако яйца на грунтовых дорогах все равно разбивались.

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Бумажный лоток для яиц изобрели в начале 20 века, и сначала его плели вручную. О том, кто и когда изобрел современный лоток для яиц и когда автоматизировали его производство, рассказывает OBOZ.UA.

Кто и когда изобрел лоток для яиц

Первую упаковку для яиц изобрел Томас Петер Безел в 1906 году. Она представляла собой конструкцию из переплетённых картонных полос.

Бумажный лоток для яиц, более похожий на современный, изобрел издатель газеты из Британской Колумбии Джозеф Коил. Такая упаковка позволяла фермерам доставлять яйца в отели, при этом продукт оставался целым.

Однако изготавливать такой лоток приходилось собственноручно, поэтому долгое время это было для Джозефа Койла хобби. В 1919 году изобретатель автоматизировал этот процесс, разработав специальный механизм для их изготовления.

Когда был получен патент на изобретение

Патент на свою бумажную упаковку для яиц Джозеф Коил получил в 1918 году под регистрационным номером US 1269394 A. Документ стал первым в своём роде.

Через три года, в 1921 году, Морис Копелман подал заявку на патент США и в 1925-м получил его под номером US 1543443 A.

В 1934 году Джордж Грэхем запатентовал более технологичную упаковку для яиц под номером US 2045771 A. В дальнейшем совершенствовалась именно эта версия.

Когда началось промышленное производство лотков

Многие фирмы Соединенных Штатов начали производить лотки для яиц. В Европу эту технологию принесла датская компания Hartmann, получившая лицензию на производство в 1936 году.

Именно тогда Карл Хартман сконструировал машину для прессования лотков в промышленном масштабе. С тех пор компания увеличивала объемы производства и работала как на европейском, так и на мировом рынке.

В Советском Союзе началом производства тары для яиц стали закупки первых 15 вакуумно-формовочных машин для изготовления лотков.

Сейчас бумажные лотки несколько уступили место современным пластиковым формам, однако по-прежнему остаются наиболее экологически безопасными для окружающей среды.

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