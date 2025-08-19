Предотвращение эмоционального и профессионального выгорания: Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-тренинг

Приглашаем родителей-воспитателей детских домов семейного типа (ДДСТ), усыновителей, приемных родителей, опекунов и патронатных воспитателей присоединиться к онлайн-мероприятию "Теплые встречи", организованному Фондом Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – Нет!".

Тема встречи: "Предотвращение эмоционального и профессионального выгорания"

Дата и время проведения: 28 августа 2025 года (четверг), 14:00–16:00

Спикерка: Людмила Проценко, психолог, тренер, эксперт в сфере правозащиты

Формат: онлайн на платформе Microsoft Teams

Регистрация по ссылке.

Тренинг "Предотвращение эмоционального и профессионального выгорания" направлен на повышение осведомленности приемных родителей о причинах, проявлений и последствий выгорания, а также на формирование практических навыков его профилактики и преодоления. Программа сочетает теоретические знания, самодиагностику, интерактивные упражнения и техники самопомощи.

Участники научатся распознавать ранние признаки эмоционального истощения, использовать инструменты эмоциональной гигиены, планировать баланс между работой и личной жизнью, создавать собственный план поддержки внутренних ресурсов. Результатом тренинга станет повышение стрессоустойчивости, улучшение качества работы и сохранение психологического здоровья.

Вопросы, которые будут рассматриваться во время встречи:

– причины, проявления и последствия выгорания;

– ранние признаки эмоционального истощения и способы их распознавания;

– инструменты эмоциональной гигиены и техники самопомощи;

– методы профилактики и преодоления выгорания;

– баланс между работой и личной жизнью;

– создание собственного плана поддержки внутренних ресурсов для сохранения психологического здоровья и повышения стрессоустойчивости.

Не упускайте возможность получить полезную информацию и ценные советы для предотвращения эмоционального и профессионального выгорания!

Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей в Украине нашли свои семьи.

Следите за новостями Фонда на сайте.