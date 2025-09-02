Преданный патриот: на фронте погиб гранатометчик из Ривненской области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев. На днях печальная весть пришла на Ривненщину. От рук оккупанта погиб гранатометчик 3 егерского отделения 1 егерского взвода 1 егерской роты 1 егерского батальона, солдат Котяй Николай Степанович.

Об этом сообщила Дядьковицкая сельская объединенная территориальная община. Защитник считался пропавшим без вести от 28 августа 2025 года.

"Дядьковицкую общину всколыхнула горькая и болезненная весть... Наш защитник, житель села Верховск, 26 марта 1981 года рождения, признан погибшим. Он отдал свою жизнь 14 ноября 2024 года, выполняя боевую задачу по защите Родины в районе населенного пункта Селидово Покровского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

В громаде отмечают, что это потеря, которая стала общей болью для всей громады.

"Мы потеряли сына Украины, мужественного воина, преданного патриота, который без колебаний стал на защиту родной земли. Печаль и скорбь окутали сердца каждого, кто знал Николая, и тех, кто теперь навеки будет помнить его как Героя. Его подвиг и самопожертвование – пример безграничной любви к Украине и своему народу. Светлая память и вечное уважение нашему земляку!" – отмечают в громаде.

Добавляется, что о дате и времени захоронения Героя будет сообщено позже.

"Склоняем головы в скорби и объединяемся в молитве за его душу.Герои не умирают... Они остаются в нашей памяти и свободной Украине, за которую отдали жизнь.

