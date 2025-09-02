'Мы с тобой': военные провели в первый класс дочь погибшего побратима. Фото

1 сентября в Хмельницком военнослужащие Национальной гвардии Украины провели в первый класс дочь погибшего побратима. Папа маленькой ученицы Евы – Иван Якубовский – погиб 20 января 2025 года, выполняя боевое задание возле Нью-Йорка в Донецкой области.

О том, что дочь Героя уже стала первоклассницей, сообщила пресс-служба воинской части 3053 НГУ. Нацгвардейцы показали фотографии со Дня знаний.

Военнослужащие НГУ решили прийти на праздник первоклассницы, чтобы поддержать семью Якубовского. "Это стало не только символом продолжения жизни, но и жестом солидарности и уважения к героическому вкладу ее отца в защиту Украины", – отметили они.

Павшего побратима назвали примером настоящей отваги и патриотизма, а поддержку его дочери – частью морального долга перед памятью Героя.

"Мы всегда помним об Иване, нашем побратиме. Он был мужественным воином и настоящим другом. Сегодня его нет рядом, но мы чувствуем обязанность поддержать его семью. Провести Еву в школу – это наш символический способ сказать: мы с тобой, мы рядом и всегда будем", – отметил гвардеец Владислав Рискальчук.

Что известно об Иване Якубовском

Он родился 15 марта 1985 года; образование получил в Хмельницком профессиональном лицее. В гражданской жизни занимался строительными материалами и изготовлением обуви.

Мужчину мобилизовали в ряды Сил обороны Украины в августе 2024-го. Полтора месяца он учился в Германии, после чего служил связистом в Нацгвардии.

Воин погиб 20 января 2025-го во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Нью-Йорк, что на Донетчине. Ему было всего 39 лет.

У Ивана остались жена, сын и дочь, а также мать и сестра. Воина похоронили на Аллее Славы на кладбище города Хмельницкий.

