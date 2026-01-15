Правоохранители фиксируют увеличение количества нападений на работников ТЦК и полицейских: что происходит

В Украине правоохранители зафиксировали рост количества нападений на работников Территориальных центров комплектования и полицейских. Только за вчера, 14 января, произошло четыре таких случая. Инциденты произошли в разных регионах страны и имели признаки целенаправленной агрессии.

Видео дня

Информацию подтвердили источники OBOZ.UA в правоохранительных органах. По их словам, всплеск насилия связывают сразу с несколькими факторами. Среди них – подходы к мобилизационным мероприятиям и общий уровень напряжения и страха в обществе.

Собеседник в силовых структурах отметил, что ситуация имеет несколько слоев. По его словам, не все решения по работе ТЦК были безболезненными.

"Здесь есть проблема как с подходами к мобилизации в самих ТЦК, так и общая нестабильность, страх. Не факт, что было удачным решение поставить в ТЦК служить ребят с боевым опытом, с травмами. Возможно, они слишком остро воспринимают эти процессы, конфликты. Но прекратить или ослабить мобилизацию невозможно – нужно пополнять потери. Без людей оборону не удержать", – объяснил он.

Факты и регионы

Один из самых громких инцидентов произошел недалеко от Львова. Там неизвестный обстрелял автомобиль ТЦК, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители начали розыск нападавшего.

Подобные нападения на военнослужащих ТЦК фиксировали и в других областях. Часть работников центров – это ветераны боевых действий, которые после ранений продолжили службу в тылу. По данным источников, общее количество таких инцидентов в последнее время растет, что заставляет силовые структуры усиливать меры безопасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Черкассах во время проверки военно-учетных документов неизвестный мужчина начал уничтожать служебные авто работников ТЦК. Во время проверки сотрудники обнаружили мужчину, который нарушил правила воинского учета. Поэтому ему предложили пройти в ТЦК и СП для составления административных материалов.

Также в Харькове перед судом предстал местный житель, который во время конфликта бросал кирпичи в военных ТЦК, угрожал ножом и ругался. В результате чего один из военных получил легкое повреждение лица. Мужчину наказали двумя годами испытательного срока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!