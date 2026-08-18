"Позор": в городах Украины уже 34-й день подряд проходят митинги с требованием вернуть Федорова. Фото, видео

В Киеве во вторник, 18 августа, участники акций за возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны собрались на улице Грушевского недалеко от Верховной Рады. Это 34-й день протестов, начавшихся после кадровых перестановок в правительстве.

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По данным корреспондента "Интерфакс-Украина", в Мариинском парке на обочине улицы Грушевского находилось не более трех десятков митингующих. Они призывали вернуть Федорова на пост министра обороны, требовали прозрачных решений в Министерстве обороны и в армии, а также обращались к представителям партии "Слуга народа" с призывом выйти к людям.

Лозунги митингующих

Участники акции скандировали "Слуга народа, служите народу", "Позор", "Прозрачные решения", "Реформы", "Верните Федорова" и другие лозунги.

Митингующие держали транспаранты и плакаты с надписями "Федоров – минобороны", "Откаты – это казнь" и другими надписями, которые использовали и во время предыдущих акций.

Акция 18 августа состоялась в день первого пленарного заседания Верховной Рады после перерыва, который длился с 16 июля. При этом кадровых назначений на должности министра обороны и министра иностранных дел по квоте президента в повестке дня парламента на вторник не было.

Участники предыдущих митингов на площади Ивана Франко выступали, в частности, против перерыва в пленарной работе Верховной Рады. Ранее они также проводили собрания в центре Киева, а 16 августа организовали шествие по улице Крещатик.

Акции в Кропивницком

18 августа на площади Героев Майдана в Кропивницком вновь состоялся митинг за возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Участники акции планируют выходить на митинги ежедневно в течение этой недели.

Об этом сообщает корреспондентка издания"Доступ. Медиа". Участники держали плакаты с надписями:"Украине нужны специалисты, а не лояльные коррупционеры", "Коррупционные схемы убивают", "Федоров должен быть в Минобороны", "Закон — нельзя, если президент так захотел", "Мы против коррупции".

17 августа в Кропивницком после перерыва возобновились вечерние акции за возвращение Федорова в Министерство обороны. Организатор акции Денис Марков рассказал "Доступ. Медиа", что митинги планируется проводить ежедневно с 19:00 до 21:00.

Начало протестов

Акции против смены министра обороны Украины начались 16 июля. В тот день Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

В то же время по квоте президента министра обороны и министра иностранных дел не назначили, поскольку представления по этим кандидатурам не поступили.

С 20 июля правительство временно возложило исполнение обязанностей министра обороны Украины на Евгения Хмару. 17 июля президент Владимир Зеленский освободил его от временного исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины и с должности начальника Центра специальных операций "А" СБУ.

23 июля Михаил Федоров поблагодарил Зеленского за предложенные варианты должностей. Он заявил, что хочет реально влиять на ход войны, поэтому не согласен на другую должность, кроме министра обороны.

По заявлениям инициаторов протеста, с 24 июля началась бессрочная акция до назначения Федорова министром обороны.

Ранее акции на площади Ивана Франко собирали несколько тысяч участников. 14 августа митинг за возвращение Федорова, диалог и реформы в оборонном секторе собрал около 300 человек, а в протестном шествии по Крещатику 16 августа приняли участие до 1,5 тыс. митингующих.

Как писал OBOZ.UA, массовые акции в поддержку бывшего министра обороны продолжаются. 31-й день подряд митинги прошли в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и других городах Украины.

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